Gdańsk: Projekt „Dźwięki nadziei” solidarny z Iranem

Dyrygent Ali Pirabi trafił do więzienia w Iranie za wykonanie utworu muzycznego z udziałem śpiewającej kobiety. W Iranie kobiety nie mogą występować na scenie. Utwór ten zatytułowany „Asadi (Faryad)” wykonano w finale koncertu „Dźwięki nadziei”, zorganizowanego przez Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku z okazji Dnia Jedności (03.10.2022).

„Pokojowa Rewolucja” dla Iranu

Koncert odbył się Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wykonała go 36 osobowa orkiestra założona przez Fundację „Pokojowa Rewolucja” z Lipska. Cechą charakterystyczną orkiestry jest współdziałanie w sposób równouprawniony instrumentów wywodzących się z europejskiej klasyki takich, jak skrzypce, klarnet i fortepian, z instrumentami spoza Europy, takimi jak oud, baglama, santur czy tar. Członkowie orkiestry wywodzą się m.in. z Syrii, Iranu, Turcji, Niemiec, Meksyku, Kolumbii, Armenii, Wenezueli, Argentyny, Włoch i Gwinei.

– Ubrałam się dziś na zielono, bo w ten sposób chcę podkreślić moją solidarność z kobietami w Iranie – powiedziała Karolina Trybała, solistka koncertu, która finałową pieśń wykonała w języku perskim. Kolor ten symbolizuje między innymi młodość i odrodzenie. Właśnie o takim odrodzeniu Niemiec możemy mówić, gdy w 1989 r. upadł mur berliński.

W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku zagrała orkiestra „Dźwięki nadziei”.

Na stronie internetowej Konsulatu Generalnego w Gdańsku widnieją słowa konsul generalnej Cornelii Pieper: „Polacy i Niemcy są przyjaciółmi w sercu Europy. To dzięki odwadze obywatelskiej wielu Polek i Polaków w wolnościowym ruchu Solidarności, iskra ta przeskoczyła na wielu Niemców ze wschodu, którzy znaleźli w sobie siłę, aby obalić mur berliński”.

„Pokój nie jest dany na zawsze”

Dziś Cornelia Pieper przyznaje, że czuje silny ból w sercu, gdy widzi wojnę w Ukrainie, rewolucję kulturową w Iranie.

– Ponad trzydzieści lat temu w Europie walczyliśmy o wolność i demokrację. Ale walczyliśmy pokojowo. Nikt do nikogo nie strzelał. Tymczasem dziś wracają demony pierwszej i drugiej wojny światowej. Myśleliśmy, że to było w XX wieku i mamy to już za sobą. Jednak cały czas musimy walczyć o pokój. On nie jest nam dany na zawsze. Musimy się jednoczyć, być solidarni, nie tylko we własnym kraju, ale także z innymi narodami, które walczą o te same wartości, jak kiedyś my w Europie.

Komentując liczny udział publiczności na koncercie konsul Pieper stwierdziła, że jest pod wrażeniem liczby przybyłych na uroczystości. Byli wśród nich prezydenci Gdańska i Sopotu oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, a także liczni przedstawiciele Związku Mniejszości Niemieckiej czy polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

– To oznacza, że nasze stosunki polsko-niemieckie są bardzo dobre, mimo że czasem słyszę, że tak nie jest. Przykładem niech będzie nasze partnerstwo między Gdańskiem i Bremą, a także obecność i zaangażowanie w organizację uroczystości burmistrza Lipska, Burkharda Junga. Ta dobra współpraca to są kontakty między ludźmi, między naszymi narodami – podkreśliła konsul generalna RFN w Gdańsku, Cornelia Pieper.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>