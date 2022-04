Gazprom Germania pod przymusowym zarządem państwa. "Bezpieczeństwo dostaw"

To bezprecedensowe posunięcie ma służyć "ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw" - oświadczył wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck, który wydał stosowny nakaz.

Jak wyjaśnił, powodem jego wydania jest niejasna sytuacja prawna oraz naruszenie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Rozporządzenia o handlu zagranicznym i płatnościach (Aussenwirtschaftsverordnung). - Ten krok jest absolutnie konieczny - powiedział Habeck. Potwierdził, że na obecnym etapie bezpieczeństwo dostaw jest zapewnione. Zarząd powierniczy ma obowiązywać do 30 września 2022 r.

"Bezpieczeństwo dostaw"

Kierownictwo państwowej Federalnej Agencji Sieci (BNA) wyjaśniło, że przejściowo przejmuje funkcję udziałowca i w ten sposób zapewni spółce właściwe zarządzanie. - Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw gazu, co wiąże się z tym zadaniem - wyjaśnił prezes BNA Klaus Müller. Rosyjska spółka-matka Gazprom ogłosiła w piątek, że rezygnuje ze swoich udziałów w spółce Gazprom Germania GmbH i ze wszystkich jej aktywów. Gazprom jest w większości własnością państwa rosyjskiego, a wcześniej był jedynym właścicielem spółki Gazprom Germania.

Robert Habeck: to posunięcie ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu

Niepewność co do nowych właścicieli

Habeck wyjaśnił, że ministerstwo dowiedziało się o pośrednim przejęciu Gazprom Germania przez firmy JSC Palmary z Rosji i Gazprom export business services LLC. Jednak ponieważ Gazprom Germania GmbH obsługuje infrastrukturę krytyczną, każde przejęcie przez inwestora spoza UE musiałoby zostać zatwierdzone przez ministerstwo. Nie jest jasne, kto stoi pod względem ekonomicznym i prawnym za dwoma wspomnianymi firmami. Ponadto nabywca "zarządził likwidację Gazprom Germania, co do czasu zatwierdzenia nabycia nie jest zgodne z prawem". Obszary działalności Gazprom Germania to handel, transport i magazynowanie gazu ziemnego. Gazprom Germania GmbH jest właścicielem innych spółek działających w niemieckim przemyśle gazowym. Należą do nich firma handlująca gazem Wingas oraz operator magazynu gazu Astora. Gazprom Germania ma też udziały w firmie transportującej gaz Gascade.

(DPA/du)

