Gartz n. Odrą. Wyludnione obszary uratowali Polacy

Niemieckie społeczeństwo starzeje się. Młodzież wyjeżdża z rodzinnych stron ze względu na brak perspektyw. Niemcy Wschodnie borykają się ze skutkami demograficznego zwrotu. Gartz - jedno z miasteczek w Brandenburgii - postanowiło rozwiązać ten problem na swój sposób – zapraszając Polaków.

Reportaż z nadgranicznej miejscowości „Hurra, nadchodzą Polacy” ukazał się na portalu internetowym stacji n-tv. Autor materiału Julian Vetten opisuje w czarnych barwach sytuację panującą w mieście w poprzedniej dekadzie: brak ofert kulturalnych, wysokie bezrobocie, możliwość kształcenia się ograniczona do szkoły podstawowej, co powodowało, że mieszkańcy mieli poczucie „zepchnięcia na boczny tor”. Czarę goryczy przelał raport opracowany przez brandenburskich statystyków, z którego wynikało, że do roku 2030 liczba ludności Gartz spadnie o jedną trzecią.

Polacy lekarstwem na kryzys

Dyrektor urzędu zarządzającego Gartz i okolicznymi gminami Frank Gotzmann postanowił szukać pomocy po polskiej stronie Odry – w oddalonym o zaledwie pół godziny jazdy samochodem Szczecinie. Jak wyczytał, liczba ludności po polskiej stronie miała się zwiększyć do 2030 roku o 300 procent. „W porównaniu z nami to czyste szaleństwo” – wspomina niemiecki urzędnik.

Za współpracą z Polską przemawiały też względy ekonomiczne. Podczas gdy w Szczecinie ceny działek budowlanych skoczyły do 75 euro za metr kwadratowy – jak zawsze, gdy popyt jest większy niż podaż - w Gartz metr kwadratowy można było kupić za 13 euro, w okolicznych wsiach nawet za 5 euro. „Postanowiliśmy wykorzystać sytuację” – opowiada Gotzmann.

Frank Gotzmann: Gartz skorzystał na polskich imigrantach

Niemieckie władze opracowały program pomocy dla polskich rodzin pragnących osiedlić się w Gartz. Po przystąpieniu Polski do układu z Schengen granica polsko-niemiecka przestała odgrywać jakąkolwiek rolę, pierwsze polskie rodziny zamieszkały po stronie niemieckiej w 2008 roku – czytamy w reportażu NTV.

Powolne otwieranie miasta na imigrantów

Gotzmann zaznacza, że władze Gartz świadomie „bardzo powoli” otwierały się na przybyszów z Polski. „Nie forsowaliśmy tego planu, lecz spokojnie się przyglądaliśmy jak się rozwinie i jak zareaguje miejscowa ludność na nowych sąsiadów” – tłumaczy.

Była to słuszna taktyka, o czym świadczy rozwój sytuacji w położonym 40 km na północ miasteczku Loecknitz, które wybrało inną drogę. Miasto w sąsiednim landzie (Meklemburgii - Pomorzu Przednim) zabiegało bardzo intensywnie o polskich migrantów, co doprowadziło w krótkim czasie do „konfliktu uchodźczego”. Do Loecknitz przejechało zbyt wielu ludzi naraz, miejscowi poczuli się obco we własnym mieście. Wielu nowych przybyszów zaczęło pobyt od złożenia wniosku o zasiłek socjalny, co potwierdziło antypolskie stereotypy – informuje n-tv.

Polityczny kapitał na tym konflikcie zbili prawicowi ekstremiści: NPD odniosła szereg sukcesów wyborczych. Dziś sytuacja unormowała się, jednak Gartz dzięki bardziej wyważonej polityce uniknął kryzysu. „Nie było problemów z imigrantami. Także dlatego, że migracja nie była procesem gwałtownym, lecz przebiegała powoli, rodzina za rodziną” – tłumaczy Gotzmann.

Loecknitz: Tam napływ Polaków doprowadził do konfliktu, na którym skorzystała NPD

Obecnie na 7012 mieszkańców Gartz, 1054 ma polskie pochodzenie. 15 proc. cudzoziemców to ewenement w Brandenburgii. Przeciętny odsetek obcokrajowców w tym landzie wynosi 3,6 proc.

Korzyści z imigrantów

Gotzmann powiedział n-tv, że pozytywny wpływ migracji jest oczywisty. Po raz pierwszy od lat 90. miasto nie ma problemów z budżetem, proces kulturalnej i społecznej degradacji został powstrzymany. Do miejscowości wraca życie.

Udaną integrację autor ilustruje na przykładzie rodziny Michaela Zaniewskiego. Polski policjant przeprowadził się w 2010 roku do pobliskiego Tantow. W Polsce policjant nie mógł pozwolić sobie na budowę własnego domu, po stronie niemieckiej nie stanowiło to problemu.

Tantow polską stolicą w Brandenburgii

Tantow jest jedną z pięciu gmin podlegających urzędowi w Gartz. Nazywana jest stolicą polskiej społeczności – co trzeci jej mieszkaniec posiada polski paszport.

Malownicze okolice Gartz

W przypadku Zaniewskiego w integracji z Niemcami pomogło jego zaangażowanie w działalność ochotniczej straży pożarnej. W ten sposób zyskał nowych znajomych i nauczył się szybko niemieckiego. Dla starszej córki posługiwanie się obu językami – polskim i niemieckim, w zależności od sytuacji - jest oczywistością. „Decyduje wola integracji. Jeżeli jest po obu stronach, to sukces jest murowany” – mówi Zaniewski.

n-tv podkreśla, że trzeba było długo szukać, by znaleźć osobę, która nie może dojść z Polakami do porozumienia. Ale i w takich przypadkach nie chodzi najczęściej o stereotypy, lecz prywatne nieporozumienia.

Większość mieszkańców cieszy się z boomu, który zawdzięczają Polakom. „Nasi wychowawcy szybko pojęli, że polskie dzieci zapewniają także im pracę” – mówi Gotzmann.

Dyrektor urzędu wskazuje na pozytywne skutki polskiej konkurencji. „Wcześniej działał tylko jeden bar szybkiej obsługi. W tym samym domu powstała konkurencyjna polska jadłodajnia. To dobrze, bo obie placówki konkurują ze sobą, co uatrakcyjnia menu” – powiedział Gotzmann.