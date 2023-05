G7: pakiet sankcji przeciwko Rosji

Szefowie państw i rządów siedmiu największych potęg gospodarczych świata (G7) na szczycie w Hiroszimie w Japonii uzgodnili, że „pozbawią Rosję technologii, sprzętu przemysłowego i usług G7, które wspomagają jej machinę wojenną". Ogłoszone sankcje obejmują ograniczenia eksportu towarów, które są „istotne dla Rosji na polu walki" oraz kary wobec firm i organizacji, które dostarczają Moskwie materiał wojenny.

Krótko przed rozpoczęciem szczytu w Japonii, nowy pakiet sankcji wymierzonych w Rosję ogłosiły Stany Zjednoczone. Między innymi planowane jest odcięcie około 70 firm i organizacji z Rosji i innych krajów od amerykańskiego eksportu – zapowiedział wysoki rangą przedstawiciel rządu USA. Ponadto sankcjami objętych zostanie ponad 300 osób, firm i organizacji. Celem jest zwiększenie presji gospodarczej na Rosję i utrudnienie jej prowadzenia wojny.

Kolejne sankcje ogłosiła również Wielka Brytania. Według zapowiedzi premiera Rishi Sunaka, Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu rosyjskich diamentów, a także miedzi, aluminium i niklu. Natomiast UE „chce ograniczyć" handel rosyjskimi diamentami, zapowiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Von der Leyen promuje rozszerzenie pomocy wojskowej

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała na szczycie G7 do dalszego rozszerzenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy. – Musimy teraz dać Ukrainie instrumenty, których potrzebuje, aby skutecznie się bronić i odzyskać pełną suwerenność i integralność terytorialną – powiedziała w Hiroszimie. Jak stwierdziła, Ukraina musi otrzymać niezbędne wsparcie wojskowe i finansowe tak długo, jak będzie to konieczne. Dodała też, że nie do zaakceptowania są negocjacje pokojowe, które stawiają agresora i ofiarę na tym samym poziomie.

Odnosząc się do dotychczasowych sankcji wobec Rosji, von der Leyen powiedziała, że same zakazy eksportu UE dotknęły towary o przedwojennym wolumenie handlu wynoszącym około 50 miliardów euro rocznie. Odpowiada to udziałowi 55 procent. Unijne zakazy importu towarów z Rosji dotyczą z kolei 60 procent przedwojennego eksportu o wartości około 90 miliardów euro. Von der Leyen przyznała jednak, że sankcje są coraz częściej obchodzone.

Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji, w szczycie G7 w Hiroszimie udział weźmie również prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Przylecieć ma tam prosto ze szczytu Ligi Arabskiej w Arabii Saudyjskiej. – W Hiroszimie zapadną bardzo ważne decyzje, więc fizyczna obecność naszego prezydenta jest absolutnie ważna, aby reprezentować nasze interesy – powiedział w wywiadzie telewizyjnym sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, Oleksij Daniłow.

Do państw grupy G7 należą Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i USA. Unia Europejska ma status obserwatora. Po bezprawnej aneksji Krymu w 2014 roku z grupy wykluczona została Rosja.

(AFP,RTR/ du)