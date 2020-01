Główne lęki Niemców 2020: migracja i ochrona klimatu

Chociaż z najnowszych raportów rządu Niemiec wynika, że do kraju przyjeżdża coraz mniej uchodźców, a za to coraz więcej studentów i pracowników, w opinii jednej trzeciej Niemców (31 proc.) migracja wciąż należy do najważniejszych kwestii, którą powinien zająć się rząd. Wskazuje na to sondaż ARD-Deutschlandtrend na rok 2020, który przeprowadził Instytut Badań Opinii Publicznej infratest dimap. Jeszcze dwa lata temu tego zdania była ponad połowa ankietowanych. Tymczasem wzrosła liczba osób, dla których najważniejsza stała się ochrona klimatu (27 proc.).

Czy będzie lepiej?

W sumie tylko jedna trzecia Niemców wchodzi z ufnością w nowy rok. Większość (60 proc.) patrzy z zaniepokojeniem w przyszłość. Również na początku minionego roku przeważali sceptycy. „German Angst” (lęki Niemców) niezmiennie pozostają. Mimo spowolnienia gospodarczego Niemcy mniej obawiają się o stan gospodarki i rynek pracy, a bardziej o poziom życia. Gdy 40 proc. ankietowanych liczy na jego wzrost, jedna trzecia jest przekonana o nadchodzącym spadku.

W kwestii cyfryzacji sześciu na dziesięciu ankietowanych jest przekonanych, że ułatwi ona ich codzienne życie w nadchodzących latach.

Koalicja rządowa mało przekonująca

Stosunkowo krytycznie wypada na początku roku ocena koalicji rządowej CDU/CSU/SPD. Choć w ocenie mieszkańców RFN jej działania wypadają nieco lepiej niż pod koniec ubiegłego roku, prawie dwie trzecie pytanych kieruje pod jej adresem zarzuty, a tylko jedna trzecia jest zadowolona.

Partie rządzące cierpią na deficyt zaufania społecznego głównie w kwestii środowiska, migracji oraz cyfryzacji. W przypadku cyfryzacji unia chadecka oraz socjaldemokraci zdołali przekonać tylko jedną trzecią ankietowanych. W przypadku polityki imigracyjnej nieznacznie więcej, natomiast w kwestii polityki klimatycznej tylko co piątego upoważnionego do głosowania. Natomiast inaczej wygląda kredyt zaufania, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, rodzinną i gospodarczą oraz bezpieczeństwo i walkę z terroryzmem. Odpowiednio po połowie obywateli ufa zarówno unii chadeckiej jak i socjaldemokratom.

Kompetencje poszczególnych partii

SPD straciła polityczne poparcie w społeczeństwie znacznie bardziej niż CDU i CSU i niemalże we wszystkich dziedzinach. Opozycja w Bundestagu może tylko częściowo zrekompensować tę utratę zaufania do kompetencji. W porównaniu z ostatnimi wyborami do Bundestagu ogólnie wzrósł odsetek obywateli, którzy nie ufają żadnej partii w zakresie rozwiązań w poszczególnych obszarach polityki. W dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i walki z terroryzmem AfD przekonuje obecnie większą liczbę wyborców niż socjaldemokraci, także w dziedzinie obcokrajowców i polityki imigracyjnej. W kwestiach gospodarczych i cyfryzacji więcej Niemców popiera liberałów a w polityce transportowej popiera Zielonych.

Unia chadecka na prowadzeniu

Nastroje polityczne w Niemczech na początku roku są w dużej mierze stabilne. Gdyby w następną niedzielę wybierano nowy Bundestag, w porównaniu z grudniem CDU/CSU mogłyby zyskać dwa punkty procentowe. Drugą najmocniejszą siłą byliby Zieloni, którzy nadal osiągają wysokie wskaźniki akceptacji. SPD wciąż osiąga zaledwie 13 procent. Jest to gorzkie dla socjaldemokratów, którzy na początku grudnia wielkim kosztem i decyzją członków wybrali nowe kierownictwo partii. Chociaż od tego czasu podwójne przywództwo: Saskia Eskien oraz Norbert Walter-Borjans wygłaszali niejednokrotnie oświadczenia polityczne, nadal w dużej mierze pozostają nieznani. Co drugi Niemiec nie zna Esken, znajdującej się tuż za szefową AfD Alice Weidel na dwunastym miejscu listy najbardziej popularnych polityków ARD-Deutschlandtrend. Norbert Walter-Borjans w ogóle nie jest wymieniony.

Najpopularniejszym politykiem pozostaje kancerz Angela Merkel. 53 procent ankietowanych jest zadowolonych z jej pracy, co stanowi wzrost o sześć procent w stosunku do grudnia. Szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer nadal traci na poparciu. Tylko 23 proc. ankietowanych wciąż ocenia ją pozytywnie.

