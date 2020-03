Frontex wysyła posiłki do Grecji. Obawy przed falą uchodźców

Na prośbę Grecji Frontex wysyła dodatkowych funkcjonariuszy oraz sprzęt – poinformowała w niedzielę (1.03.2020) rzeczniczka Frontexu w rozmowie z agencją AFP. Stopień zagrożenia na granicy turecko-greckiej Frontex podniósł do „wysokiego”.

Od soboty (28.02.2020) na turecko-greckiej granicy zgromadziły się tysiące uchodźców, by wedrzeć się na obszar UE. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w sobotę zapowiedział, że „otworzy wrota”, by wypuścić uchodźców, którzy chcą udać się do Unii Europejskiej. W wyniku tej zapowiedzi Grecja i Bułgaria wzmocniły ochronę granic. Grecka policja użyła gazu łzawiącego i granatów dymnych, by powstrzymać uchodźców przed sforsowaniem granicy. Jak w niedzielę rano podał rząd w Atenach, przez ostatnie 24 godziny służbom udało się powstrzymać prawie 10 tys. uchodźców od nielegalnego przekroczenia granicy. W sobotę i niedzielę zatrzymano ponad 130 osób.

Wśród uchodźców z Syrii są także kobiety z dziećmi

Grecja zarzuca w Turcji, że celowo zorganizowała napływ migrantów na turecko-grecką granice – twierdził minister obrony Nikos Panagiotopoulos w niedzielę w greckiej telewizji, dokonując przeglądu oddziałów ochrony granic na granicznej rzece Ewros.

– Będziemy dalej wzmacniać ich siłę – zapowiedział.

Tymczasem na Morzu Egejskim wzmaga się napływ migrantów: w niedzielę przed południem na wyspę Lesbos przybyło 400 migrantów, 58 na wyspę Chios i 30 na Samos.

Obejrzyj wideo 03:26 Udostępnij Dramat dzieci - uchodźców na Lesbos Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3RA2J Okaleczenia i samobójstwa. Dramat dzieci - uchodźców na Lesbos

dpa, afp / ma