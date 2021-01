Francuzi o Niemcach: "Lubimy, ale w sumie mało znamy"

Główną uwagę przeprowadzający ankietę skupili na osobach w wieku 18-24 lat. O zdanie zapytano 1002 osoby. Zastosowano przy tym metodę pozwalającą na uwzględnienie respondentów w równych proporcjach pod względem płci, zawodu, regionu, a także wielkości aglomeracji, z jakiej pochodzą.

Korzystny obraz sąsiadów zza Renu

79 procent ankietowanych stwierdziło, że wizerunek Niemców w ich oczach jest „dobry”, a 12 procent, że „bardzo dobry”. Negatywnie patrzy na swoich sąsiadów zza wschodniej granicy 8 procent badanych, a 1 procent oświadczyło, że ma „bardzo złe mniemanie o mieszkańcach Republiki Federalnej”. Te wyniki dotyczą wszystkich osób biorących udział w sondażu.

W grupie docelowej w wieku 18-24, 87 procent młodych Francuzek i Francuzów jest dobrze nastawionych do Niemców. To wzrost o prawie dziesięć punktów pozytywnych ocen w stosunku do poprzedniego badania z 2012 roku. Także w odpowiedzi na kolejne pytanie negatywnych opinii było mniej, chociaż jego „ładunek emocjonalny” był znacznie większy. Brzmiało ono: „Czy osobiście mogłaby Pani/mógłby Pan powiedzieć, że Niemcy są krajem, który Pani/Panu się podoba”. Większość, bo 54 procent, odpowiedziała na to twierdząco (dotyczy to także przedziału 18 -24), w tym 9 procent stwierdziło, że „bardzo lubi Niemcy”. 46 procent było przeciwnego zdania.

Ponad połowa Francuzów deklaruje, że Niemcy to "kraj, który im się podoba" (TU: zamek Neuschwanstein)

Duża sympatia – mała wiedza

Okazało się przy okazji sondażu, że wśród Francuzek i Francuzów dominuje „brak znajomości niemieckich sąsiadów”. Takiego zdania jest niemal trzy czwarte ankietowanych, z czego równo połowa przyznaje się do niewielkiej wiedzy na ten temat.

Tylko 3 procent twierdzi, że świetnie zna Niemcy, a niemal jedna czwarta jest w swoich samoocenach ostrożniejsza uważając, że „całkiem dobrze się orientują, co się dzieje za ich wschodnią granicą”. W przypadku osób przyznających się do większej znajomości problematyki niemieckiej przewagę stanowią młodzi ludzie w wieku 18-24 lat.

Wzrost tendencji pozytywnych

IFOP swoją ankietę przeprowadzał także pod kątem specyficznych, wybranych odczuć, które mogą wpływać na pozytywny lub negatywny stosunek mieszkańców Francji do Niemców.

I tak, 37 procent deklaruje, że ich dobra opinia o niemieckich sąsiadach bierze się z „szacunku” do nich, zaś niemal tyle samo, bo 34 procent, mówi o „sympatii”. Dla 7 procent źródła dobrej opinii o Niemcach tkwią w „podziwie” dla nich, a dla 4 procent w... zazdrości wobec niemieckich partnerów. W sumie jednak cała kategoria pozytywnych opinii, w tym przede wszystkim podkategoria „szacunek”, wykazują tendencje zwyżkowe w stosunku do poprzedniego sondażu z 2012 roku.

Natomiast spadają oceny negatywne, tak w całej kategorii, jak i w jej poszczególnych elementach. Wśród nich na pierwszym miejscu jest „obawa przed niemieckim zagrożeniem” – 10 procent ankietowanych. Kolejne 3 procent jako powód swojej niechęci podało, że „Niemcy to zawsze jest kłopot”. Tyle samo osób uważa, że przyczyną ich negatywnego stosunku do sąsiadów zza Renu jest „wzajemny brak zrozumienia”, a 1 procent ankietowanych bez ogródek mówi, iż żywi do Niemców „awersję”.

Zdanuem Francuzów, Niemcy "potrafią biesiadować"

„Potęga ekonomiczna” i „umiejętność biesiadowania”

Pytanie o to, „co czują / jak myślą o Niemczech” rozbito na dwie kategorie – ogólną i w przedziale 18-24 lata. I tak w tej pierwszej, czyli wszystkich badanych, 82 procent ankietowanych, w tym 78 procent młodych ludzi, ma „pozytywne uczucia”. Negatywne – 18 procent, ale w grupie 18-24 lata odsetek jest wyższy, bo wynosi 22 procent.

Osobom biorącym udział w sondażu ponadto przedstawiono coś w rodzaju „listy semantycznej”, składającej się z rzeczowników i z przymiotników, mającej w oczach Francuzów charakteryzować Niemców.

I tak, 93 procent uważa, że ich sąsiad jest potęgą ekonomiczną w Europie, zdecydowanie przeciwnego zdania jest 2 procent, a dalej 92 procent podkreśla stabilność polityki Berlina, 91 procent z uznaniem mówi o sytuacji na niemieckim rynku zatrudnienia, kolejnych 90 procent widzi w Niemcach polityczną potęgę w Europie, 86 procent podkreśla, że ich sąsiedzi są bogatym krajem, a o 3 procent mniej zaznacza wysoki poziom życia i nowoczesność kraju, który w oczach 81 procent może się pochwalić znacznym dorobkiem historycznym i bogatym dziedzictwem narodowym.

Niemal trzy czwarte ankietowanych uważa, że „Niemcy potrafią biesiadować”, a to jest ogromny plus w oczach mieszkańców ziem nad Sekwaną i Loarą. W każdym z tych przypadków odsetek osób, które się nie zgadzają z tym opiniami, wynosi 2-3 procent. Najmniejsze poparcie na tej „liście charakteryzującej Niemcy” uzyskały takie określenia jak „arogancja” – 33 procent ankietowanych, „nierówności społeczne” – 43 % i „europejska potęga wojskowa” – 53 procent osób biorących udział w sondażu.