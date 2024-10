Francuski rząd chce lepiej informować o menopauzie

We Francji menopauza kobiet jest w dużej mierze tematem tabu. Rząd chce to zmienić, powołując parlamentarną komisję w tej sprawie.

Powołana w piątek (18.10.2024) w Międzynarodowy Dzień Menopauzy komisja ma na celu ustalenie, jaki wpływ ma menopauza na codzienne życie i zdrowie psychiczne kobiet oraz w jakim stopniu francuski system opieki zdrowotnej jest na to przygotowany.

„Około 87 procent kobiet ma co najmniej jeden dodatkowy objaw oprócz zakończenia menstruacji” – wyjaśniło ministerstwo zdrowia w Paryżu. Skutki zdrowotne menopauzy obejmują wahania nastroju, uderzenia gorąca i zaburzenia snu. Wzrasta również ryzyko osteoporozy.

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał wcześniej do położenia kresu „tabu” i zaapelował o zbadanie trudności, z jakimi borykają się kobiety w okresie menopauzy.

We wrześniu miasto Strasburg wprowadziło możliwość zwolnienia z pracy przez maksymalnie 13 dni w roku z powodu dolegliwości ginekologicznych. Obejmuje to nie tylko bóle menstruacyjne, ale także objawy menopauzy. Muszą one jednak zostać potwierdzone przez lekarza. Menopauza to etap w życiu kobiety, w którym jajniki stopniowo przestają produkować hormony płciowe.

