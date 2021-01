Francuski koncern wesprze produkcję szczepionki BioNTech

Francuska firma farmaceutyczna Sanofi chce od lata dostarczyć do Unii Europejskiej ponad 125 milionów dawek szczepionki Biontech/ Pfizer. Jak podało kierownictwo Sanofi, firma zamierza udostępnić spółce BioNTech z siedzibą w Moguncji swoją infrastrukturę produkcyjną. Celem jest przejęcie „późniejszych etapów produkcji” w celu wsparcia dostaw szczepionki przeciwko Covid-19.

Pierwsze dostawy planowane są na lato 2021 roku z zakładów produkcyjnych firmy Sanofi we Frankfurcie nad Menem. Dotąd fabryka ta produkowała leki przeciwcukrzycowe. Jak powiedziała rzeczniczka Sanofi- Niemcy, w tym celu zakłady we Frankfurcie-Hoechst najpierw muszą zostać przebudowane. Jest to konieczne, ponieważ szczepionka firmy BioNTech oparta jest na technologii mRNA w przeciwieństwie do szczepionki, nad którą Sanofi aktualnie prowadzi badania wspólnie z brytyjską firmą farmaceutyczną GSK (GlaxoSmithKline). Rzeczniczka nie podała jednak warunków finansowych dotyczących transakcji z BioNTech /Pfizer.

Zakres produkcji niezmieniony

Udział francuskiego giganta farmaceutycznego w produkcji szczepionki przeciwko Covid-19 firmy BioNTech nie wpłynie jednak na zakres produkcji. Planowane dwa miliardy dawek zostaną utrzymane, zapewniła rzeczniczka BioNTech.

Dyrektor Sanofi Paul Hudson już we wtorek (26.01.2020) wypowiedział się na temat współpracy z BioNTech /Pfizer. W Wywiadzie dla francuskiej gazety „Le Figaro” mówił o konkretnej chęci pomocy w wypełnianiu fiolek ze szczepionką. Jak zaznaczył, musi to być robione w sterylnym środowisku i w bardzo niskiej temperaturze. A ponieważ produkcja Sanofi we Frankfurcie znajduje się blisko siedziby głównej BioNTech w Moguncji ułatwia to jeszcze całą sprawę. – Do końca roku powinniśmy być w stanie dostarczyć ponad 100 mln dawek przeznaczonych dla Unii Europejskiej, w tym częściowo dla Francji – powiedział Hudson.

Na szczepionkę Sanofi trzeba jeszcze poczekać

Równocześnie francuska firma zamierza kontynuować prace nad dwoma szczepionkami przeciwko Covid-19. Prace prowadzone wspólnie z brytyjską firmą GSK zostały ostatnio opóźnione. Jeśli dalsze badania zakończą się sukcesem, firma Sanofi spodziewa się, że szczepionka bazująca na rekombinowanym białku zostanie zatwierdzona z końcem 2021 roku.

Producent rozwija jednocześnie szczepionkę mRNA we współpracy z amerykańską firmą Translate Bio. – Poddanie się , nie wchodzi w grę – powiedział Paul Hudson w rozmowie z „Le Figaro”.

W związku z ogromnym popytem na szczepionki przeciwko Covid-19 firma BioNTech pracuje intensywnie nad zwiększeniem mocy produkcyjnych. Pfizer i BioNTech zobowiązały się do dostarczenia w tym roku do 600 milionów dawek do UE. Jednak obaj partnerzy, podobnie jak firma AstraZeneca, musieli przyznać się do problemów z dostawami, ponieważ produkcja w zakładzie Pfizera w Puurs w Belgii z powodu zwiększenia mocy produkcyjnych musiała zostać tymczasowo ograniczona. Odciążenie powinien przynieść również zakład przejęty od firmy Novartis w Marburgu (Hesja), który ma rozpocząć produkcję szczepionki w lutym. Również amerykańska firma Baxter planuje od końca lutego/początku marca produkować szczepionkę firm BioNTech i Pfizer w Halle w Westfalii.

Obejrzyj wideo 01:14 Udostępnij Szczepienia w Niemczech. Chaos i opieszałość Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3nYgq Szczepienia w Niemczech. Chaos i opieszałość

(AFP/DPA/jar)