Francja: zagadkowe przypadki deformacji u noworodków. Winna chemia?

W minionych latach we Francji urodziło się co najmniej 25 dzieci bez dłoni albo nawet całej ręki. 18 takich przypadków odnotowano tylko w departamencie Ain na wschodzie Francji. Jest to dość niezwykłe spiętrzenie takich przypadków, tak więc przyczyny badać będą teraz władze.

Matki, które wydały na świat dzieci z deformacjami, łączy jedno: wszystkie mieszkały na prowincji w pobliżu pól, na których uprawiano zboża lub słoneczniki - mówi epidemiolog Emmanuelle Amar. Zdaniem dr Amar ewentualną przyczyną kalectwa dzieci mogą być czynniki ekologiczne, co potwierdza także minister zdrowia Agnes Buzyn. Może wynika to z tego, co kobiety jadły, piły lub wdychały - wyjaśnia Buzyn.

Skomplikowane badania

– Musimy we wszystkich tych przypadkach zbadać historię rodziny nawet 10 lat lub więcej wstecz – podkreśla minister zdrowia. Pierwsze wyniki badań mogą być opublikowane pod koniec stycznia 2019, a cały raport do czerwca przyszłego roku.

Pole słoneczników we Francji

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia w Paryżu, dopiero niedawno stwierdzono istnienie 11 dalszych podobnych przypadków z lat 2000-2014, które wystąpiły w departamencie Ain. Siedem przypadków deformacji u noworodków stwierdzono tam w okresie 2009-2014.

Poza tym znane są cztery przypadki w bretońskim departamencie Morbihan z lat 2011-2013 oraz trzy w sąsiednim regionie Loire-Atlantique z lat 2007 i 2008. Ain i Morbihan są oddalone od siebie o kilkaset kilometrów.

Epidemiolog Amar w rozmowie z Deutschlandfunkiem krytykowała, że francuskie władze dopiero teraz zaczynają zajmować się przyczynami tego kalectwa u dzieci. Amar kieruje francuskim regionalnym rejestrem prenatalnych deformacji w Lyonie. Pełniąc tę funkcję, już w roku 2011 zgłaszała przypadki narodzin kalekich dzieci w Ain. Władze jednak nie zareagowały.

Deformacje także u zwierząt?

Francuskie władze chcą także wdrożyć oddzielnie badania dotyczące deformacje u zwierząt, m.in. cieląt i kur w regionach rolniczych. Obrońcy środowiska podejrzewają, że przyczyną deformacji mogą być środki chwastobójcze.

Jak wynika ze statystyk szpitalnych, we Francji na 100 tys. noworodków 17 ma deformację; jest to około 150 przypadków rocznie. Przyczyny tego kalectwa mogą być różnorakie: od defektów genetycznych poprzez przyjmowanie leków i używek przez matki podczas ciąży, aż po działanie substancji toksycznych.

Opryski to regularna praktyka nowoczesnych metod rolniczych

W przypadku aktualnie badanych deformacji górnych kończyn u dzieci zastanawiające jest ich regionalne spiętrzenie. W latach 50. i 60. XX w. na całym świecie głośna była tak zwana "afera conterganowa". Wtedy około 12 tys. dzieci przyszło na świat ze zdeformowanymi kończynami, ponieważ ich matki w ciąży zażywały środki uspokajające z talidomidem. W konsekwencji tego skandalu we Francji stworzono rejestr przypadków deformacji u noworodków.

(rtr/ma)