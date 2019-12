Foodwatch za zakazem reklamy szkodliwych produktów spożywczych dla dzieci

Po planowanym zakazie reklamy dla produktów tytoniowych rząd Niemiec powinien „zająć się rozprzestrzeniającą się masowo reklamą niezdrowych produktów, którą przemysł spożywczy przyciąga już małe dzieci” - powiedział we wtorek gazetom esseńskiej grupy medialnej Funke dyrektor Foodwatch Niemcy Martin Rücker.

Jest on zadania, że jeśli minister rolnictwa i polityki żywnościowej Niemiec Julia Kloeckner (CDU) traktuje poważnie walkę z nadwagą i niewłaściwym odżywianiem, musi ona w pierwszej połowie 2020 roku wprowadzić prawne ograniczenia dla reklamy. W przypadku artykułów spożywczych dla dzieci często chodzi o zbyt słodkie zawierające dużo tłuszczów i soli przekąski.

Według szefa Foodwatch o akcji marketingowej skierowanej do dzieci można by mówić wyłącznie w przypadku zbytu zrównoważonych produktów spożywczych spełniających kryteria Światowej Organizacji Zdrowia WHO.

epd/jar