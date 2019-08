Foodwatch: dzieci wyczerpały dziś roczny limit spożycia cukru

Według obliczeń organizacji konsumenckiej Foodwatch 12 sierpnia dzieci w Niemczech wyczerpały swój roczny limit spożycia wolnych cukrów. Owocowy jogurt, soczek, ketchup – wszystkie te produkty zawierają dużo wolnych cukrów – nie chodzi więc tylko o klasyczne słodycze. Ten ukryty cukier w produktach przemysłu spożywczego zwiększa i tak już nadmierne spożycie cukru, przede wszystkim przez dzieci.

Podstawą obliczeń organizacji Foodwatch są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia WHO i organizacji specjalistycznych, jak np. Niemieckiego Towarzystwa Dietetyki. Według ich zaleceń najwyżej 10 proc. dziennego zaopatrzenia w energię może pochodzić z cukru.

Według danych pochodzących z tzw. analizy DONALD z roku 2016 wskaźnik ten dla dzieci i młodzieży w Niemczech wynosi 16,3 proc., czyli przekracza o 63 proc. zalecenia. W analizie tej zbadano 1312 dzieci w wieku od 3 do 18 lat.

W przeliczeniu więc, dzieci i młodzież w 224. dniu roku, czyli 12 sierpnia wyczerpały już swój roczny limit spożycia cukru.

Ponad 60 g dziennie - zamiast 38 g

Jak podaje Foodwatch, dziewczynki przeciętnie jedzą ponad 60 g cukru dziennie, dozwolone byłoby 38 g. U chłopców dzienne spożycie wynosi ponad 70 g, a powinni jeść nie więcej niż 44 g.

Tzw. wolne cukry, to cukier dodawany przez producentów do artykułów spożywczych, używany do przyrządzania jedzenia w domu, lub zawarty w sokach. Do wolnych cukrów nie zalicza się cukrów w nieprzetworzonych owocach i warzywach czy mleku.

Śmieciowe jedzenie

Foodwatch krytykuje, że przemysł spożywczy ponosi znaczną współodpowiedzialność za niezdrowe odżywiania dzieci.

– Żadnym problemem nie jest to, kiedy dziecko od czasu do czasu zje słodycze – podkreśla Oliver Huizinga z Foodwatch. – Problematyczne jest jednak, kiedy przemysł spożywczy bez jakichkolwiek zahamowań narzuca się dzieciom wyłącznie z reklamami słodyczy, przesłodzonych napojów czy innego nienaturalnego jedzenia.

Osiem gorzkich prawd o cukrze Cukier uzależnia Mózg osób z nadwagą reguje na cukier podobnie jak w przypadku uzależnienia od alkoholu czy innych używek, wydzielając zwiększoną dawkę dopaminy. Można to sprawdzić, rezygnując przez 10 dni z napojów i dań zawierających cukier. Jeśli po dwóch dniach pojawią się bóle głowy, uczucie rozdrażenienia i łaknienia na słodycze, świadczy to o tym, że mamy objawy odstawienia.

Osiem gorzkich prawd o cukrze Cukier prowadzi do nadwagi Cukier jest od dwóch do pięciu razy szybciej zamieniany w tłuszcz w organizmie niż skrobia. Oznacza to, że cukrem dokarmiamy bezpośrednio nasze komórki tłuszczowe. A zawarta w cukrze fruktoza zostaje dodatkowo przerobiona w procesie metabolizmu przez wątrobę prowadząc do jej otłuszczenia. Następstwem tego jest insulinoodporność i cukrzyca typu 2.

Osiem gorzkich prawd o cukrze Cukier rujnuje florę bakteryjną Zdrowa flora bakteryjna pomaga jelitom w trawieniu i chroni system trawienny przed szkodliwymi bakteriami. Im więcej cukru w jelitach, tym szybciej rozmnażają się bakterie chorobotwórcze. Grzyby i pasożyty uwielbiają cukier. Szczególnie grzyby z rodziny candida mogą wywołać uciążliwe dolegliwości. Cukier sprzyja także wzdęciom, zaparciom i biegunce.

Osiem gorzkich prawd o cukrze Cukier osłabia system odpornościowy Nadmiar cukru utrudnia systemowi odpornościowemu zwalczanie zarazków chorobotwórczych. Krótko po zjedzeniu słodyczy dochodzi do osłabienia systemu immunologicznego o 40 procent. Cukier niszczy witaminę C, która potrzebna jest białym ciałkom krwi do zwalczania bakterii i wirusów. Wywołuje w organizmie skłonność do zapaleń. A nawet najmniejsze zapalenie może stać się przyczyną licznych chorób.

Osiem gorzkich prawd o cukrze Cukier podnosi ryzyko zachorowania na raka Aby mogły się rozmnażać, komórki rakowe potrzebują dużo cukru. Międzynarodowy zespół naukowców z Harvard Medical School przy profesorze Lewisie Cantley'u bada rolę cukru w procesie powstawania komórek rakowych. Biochemicy przypuszczają, że w wielu przypadkach nadmierne spożycie cukru wywołuje raka. Cantley zaleca dlatego ograniczenie cukru do mninimum.

Osiem gorzkich prawd o cukrze Cukier przyspiesza proces starzenia Winna temu jest tzw. glikacja białka w skórze. Cukier niszczy kolagen i elestynę, które zapewniają skórze sprężystość i młody wygląd. Dochodzi do sztywnienia włókien kolagenowych, z których zbudowane jest rusztowanie naszej skóry. Utrudniony jest też proces wydalania toksycznych substancji z organizmu, co prowadzi do przyspieszonego procesu starzenia.

Osiem gorzkich prawd o cukrze Cukier wywołuje agresję Osoby nadużywające cukru mają większą skłonność do agresywnych zachowań. Wiadomo jest, że cukier wpływa u dzieci na tzw. syndrom ADHD. Dzieci te przy podwyższonym spożyciu cukru mają problemy z koncentracją, są ożywione i nie potrafią spokojnie usiedzieć.

Osiem gorzkich prawd o cukrze Cukier przyspiesza chorobę Alzheimera Badania wskazują na to, że zbyt wysokie spożycie cukru podnosi ryzyko zachorowania na Alzheimera czy Parkinsona. Z raportu naukowego z 2013 r. wynika, że insulinoodporność i wysokie wartości cukru są typowymi objawami cukrzycy z podwyższonym ryzykiem zachorowania na choroby neurodegeneratywne.



Organizacja konsumencka domaga się od niemieckiej minister rolnictwa Julii Kloeckner, by zangażowała się na rzecz ograniczenia reklamy. – Do dzieci powinno adresować się tylko reklamy zachęcające do spożycia zrównoważonych produktów – apeluje Foodwatch.

Organizacja zaznacza, że nie tylko dzieci przekraczają wcześniej roczny dopuszczalny limit cukru. Wyliczono, że mężczyźni przekraczają limit „przesłodzenia” 20 września, a kobiety 8 października.

afp/ma



