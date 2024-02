„Focus”: Polska coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów

Polska stała się najbardziej atrakcyjnym krajem w Europie do przenoszenia produkcji – pisze tygodnik „Focus”. Podkreśla, że nie służy to ochronie klimatu – większość energii w przemyśle pochodzi z elektrowni węglowych.

Po tym, jak niemiecki producent sprzętu AGD, firma Miele, zdecydował o przeniesieniu części produkcji do Polski, magazyn „Focus” bierze pod lupę ekologiczny aspekt relokacji. Tygodnik wskazuje, że firma zdecydowała się na przeniesienie produkcji do kraju, w którym „ponad 60 procent energii wyprodukowanej w ubiegłym roku pochodziło z węgla, najbrudniejszego źródła energii z punktu widzenia klimatu. Elektrownia Bełchatów w Polsce jest największą na świecie elektrownią opalaną węglem brunatnym” – czytamy.

Zdaniem tygodnika „Focus” węgiel przez kolejne dziesięciolecia pozostanie w Polsce ważnym źródłem energii. Do niego ma dołączyć energia jądrowa. Natomiast odnawialne źródła energii, choć są rozwijane, to daleko im do tego, aby mogły zastąpić paliwa kopalne. Magazyn zastanawia się zatem, czy Miele, przenosząc produkcję, nie dba o źródło energii, czy też stosunkowo tania energia pochodząca z węgla staje się przewagą lokalizacyjną?

Firmy wybierają Polskę

Jak dowodzi „Focus”, Miele nie jest osamotnione w swojej decyzji, a w szczególności średnie firmy są zainteresowane przeniesieniem swoich zakładów do Polski. Magazyn wymienia wśród nich m.in. francuskiego producenta części samochodowych Valeo, który w połowie roku zamierza przenieść swoją produkcję z niemieckiego Bad Neustadt an der Saale do Polski. Także inna firma motoryzacyjna przenosi się z Haldensleben do Polski. Producent aparatów słuchowych Bernafon planuje przeprowadzkę firmy z Berlina do Szczecina.

Również wielkie koncnerny, zdaniem magazynu, zainteresowane są inwestowaniem w Polsce. „VW ogłosił, że nie będzie już budować spalinowego golfa w Wolfsburgu, tylko w Polsce. Mercedes buduje fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych w Jaworze. A Szwedzi z Ikei, którzy tak bardzo dbają o swój ekologiczny wizerunek, produkują większość swoich drewnianych mebli w Polsce. Oczywiście pochodzenie energii odgrywa podrzędną rolę dla wszystkich tych firm” – stwierdza „Focus”.

Dymiące kominy elektrowni węglowej Bełchatów Zdjęcie: Peter Andrews/REUTERS

Magazyn powołuje się na dane Federalnego Urzędu Statystycznego, według którego Polska jest obecnie najatrakcyjniejszym krajem dla europejskich firm, które planują relokację swoich zakładów. „23 procent firm chcących przenieść swoją siedzibę wybrało Polskę – wyprzedzając Niemcy (19 procent) i Turcję (12 procent). Obecnie znajduje się (w Polsce) prawie 6 000 niemieckich spółek zależnych, które łącznie zatrudniają około 430 000 osób. W ostatnich latach niemieckie firmy zainwestowały w Polsce ponad 40 miliardów dolarów” – czytamy.

Tańsza energia, mniej biurokracji

Tygodnik przypomina, że Polska jest obecnie największym eksporterem autobusów elektrycznych UE oraz największym europejskim producentem sprzętu AGD. Zdaniem Larsa Gutheila, prezesa Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cytowanego przez magazyn, o atrakcyjności Polski decyduje nie tylko tańsza energia, ale także rosnący brak wykwalifikowanych pracowników oraz niższe niż w Niemczech wynagrodzenia oraz mniejsza biurokracja.

Gutheil ostrzega jednak, że międzynarodowi inwestorzy podlegają jasnym kryteriom w zakresie emisji CO2, dlatego „jeśli Polska chce nadal przyciągać i zatrzymywać te firmy w przyszłości, musi w konkurencji z innymi rynkami wysyłać jasne sygnały” – czytamy. Zdaniem tygodnika „Focus” obecnie energia pochodząca ze spalania węgla, a w przyszłości z reaktorów jądrowych, nie powstrzymuje niemieckich firm przed faworyzowaniem Polski pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

O tym, że Niemcy stają się coraz mniej atrakcyjne dla biznesu, ostrzegali kilka dni temu eksperci ekonomiczni. Ich zdaniem wysokie ceny energii, forsowane przez politykę przechodzenia na pojazdy z napędem elektrycznym czy brak fachowców, mogą prowadzić nawet do dezindustralizacji kraju.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>