Flixbus chce zlikwidować jedną trzecią destynacji w RFN

Największa w Europie sieć autobusów dalekobieżnych Flixbus chce zredukować liczbę połączeń. Jak donosi „Bild am Sonntag” od roku 2021 zlikwidowanych ma być ok. stu destynacji. Powodem jest planowane przez niemiecki rząd obniżenie podatku VAT na bilety kolejowe z 19 proc. do 7 proc. Flixbus obawia się, że w ten sposób dojdzie do nowej wojny cenowej między koleją i dalekobieżnymi autobusami. „Bild am Sonntag” ma listę destynacji, które mają wypaść z rozkładu jazdy Flixbusa. Są to między innymi Chemnitz, Pasawa, Akwizgran, Ulm, Drezno i Neumuenster. Na celowniku znalazły się przede wszystkim destynacje na prowincji i cele turystyczne.

– Z zasady nie komentujemy planów firmy, ale jasne jest, że takie jednostronne obniżenie VATu poważnie zmienia warunki ramowe komunikacji dalekobieżnej. Polityka najpierw umożliwiła rozwój połączeń dalekobieżnych autobusów, by teraz jednym pociągnięciem je zniszczyć – zaznaczył rzecznik Flixbusa.

O tym, że planowane obniżenie VATu na bilety kolejowe będzie miało wpływ na ofertę dalekobieżnych autobusów, rozmawiano już pod koniec października. Jeżeli obniżenie VATu nie obejmie autobusów dalekobieżnych, a tylko komunikację kolejową, przewaga konkurencyjności kolei będzie tak duża, że będziemy musieli zlikwidować około 30 proc. połączeń autobusowych – zapowiedział szef Flixbusa André Schwämmlein.

Jednostronna obniżka sprzeczna z konstytucją

Flixbus, wiodący na rynku ofert autobusowych, w ubiegłych latach znacznie rozszerzył swoją ofertę i w Niemczech obsługuje około 400 destynacji. Jak André Schwämmlein zapowiedział w październiku, na pierwszy ogień pójdą cele turystyczne np. na wybrzeżu, u podnóża Alp czy w górach Harzu.

Aby coraz więcej ludzi przesiadało się z samochodów i samolotów na kolej, rząd Niemiec uchwalił obniżenie podatku VAT na bilety kolejowe na trasach dalekobieżnych. Kolej zapowiedziała, że odpowiednio obniży ceny biletów i spodziewa się 5 milionów dodatkowych pasażerów.

Przewoźnicy autobusowi obawiają się, że stracą przez to klientów i domagają się obniżki podatku VAT także na bilety autobusowe. Według ekspertyzy federalnego zrzeszenia niemieckich przewoźników autobusowych jednostronna obniżka VATu jest w sprzeczności z konstytucją i z prawem europejskim. Autobusy i kolej wspólnie mają najmniejszą emisję CO2 tak, że ich różne traktowanie, jest niezrozumiałe – stwierdza zrzeszenie.

dpa/ma

