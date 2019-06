Finał Zjazdu Ewangelików. "W imię Boga trzeba walczyć o godność ludzi"

Nabożeństwo na stadionie liczyło 32 tys. uczestników, w Parku Westfalskim 5 tys.

5-dniowy Zjazd Ewangelików przepełniony był politycznymi dyskusjami: jego motto brzmiało „Co za zaufanie”. Dominowały na nim tematy konsekwentnego zwrotu klimatycznego i ratunku uchodźców na Morzu Śródziemnym. Na zjazd nie zaproszono przedstawicieli partii AfD.

Hans Leyendecker

Dziennikarz na czele zjazdu

– Wyraziliśmy nasze oburzenie na panującą niesprawiedliwość – zaznaczył przewodniczący zjazdu Hans Leyendecker. – W imię Boga trzeba walczyć o godność ludzi. Piłat umywał ręce na znak niewinności. Europejscy politycy umywają ręce wodą, w której toną uchodźcy – mówił Leyendecker, wzywając, aby przeciwstawiać się wszystkim, „którzy szczują i dzielą ludzi”.

– Zamiast podkreślać deficyty w procesie integracji, należałoby mówić z wielkim szacunkiem o ludziach, którzy angażują się na rzecz uchodźców – upominał Leyendecker, będący jednym z najsłynniejszych niemieckich dziennikarzy śledczych. W roku 2017, po tym jak Frank-Walter Steinmeier zrezygnował ze społecznej funkcji przewodniczącego Zjazdu Ewangelików, funkcja ta przypadła Leyendeckerowi.

"Kościoły ulegają erozji"

Kazanie na głównym nabożeństwie wygłosiła pastor Sandra Bils z Hanoweru.

– Powszechne Kościoły ulegają erozji – powiedziała. – Pomimo tego wszędzie bardzo potrzebna jest zaangażowanie ludzi Kościoła. Kościół to Jezus Chrystus, którego otaczały nierządnice, oszuści i trędowaci. Ratowanie ludzkiego życia to nie zbrodnia, tylko obowiązek chrześcijanina. Nie wolno dopuszczać, żeby ludzie tonęli – powiedziała pastor Bils, co audytorium nagrodziło oklaskami.

Zaznaczyła, że na zjeździe kościelnym chodzi nie tylko o niedziele, ale także o piątki. Piątki dla Przyszłości.

Angela Merkel (p) obok byłej prezydent Liberii, pokojowej noblistki Ellen Johnson Sirleaf

"Wszystkiemu możemy podołać"

W sobotę na zjazd przyjechała także kanclerz Angela Merkel. W swoim wystąpieniu apelowała o międzynarodową współpracę dla uporania się z globalnymi wyzwaniami. – Dla powtrzymania ocieplenia klimatu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, aby w roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczna, ale wszystkiemu możemy podołać – zapewniała Merkel.

Na 37. Niemiecki Zjazd Ewangelików przybyło prawie 121 tys. uczestników, z czego 80 tys. było zgłoszonych i zarejestrowanych. Organizatorzy podali, że była to najniższa liczba uczestników od roku 1979. Można było wybierać między 2400 ofertami, jakie zawierał program zjazdu.

Prezeska Kościoła krajowego Westfalii, który był gospodarzem zjazdu, Annette Kurschus tłumaczyła, dlaczego na zjazd nie zaproszono przedstawicieli AfD: – Na zjeździe nie ma miejsca dla prawicowych haseł.

Następnym masowym zjazdem chrześcijan w Niemczech będzie III Ekumeniczny Zjazd, który odbywać się będzie od 12 do 16 maja 2021 we Frankfurcie nad Menem. Zorganizowany zostanie przez Niemiecki Zjazd Ewangelików i Centralny Komitet Niemieckich Katolików.



kna/ma