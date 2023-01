Federalna Agencja Sieci: Niedobór gazu pokonany

„Przy całej szczątkowej niepewności nie spodziewam się, aby tej zimy coś poszło nie tak” – powiedział gazecie „Bild am Sonntag” Klaus Mueller. Prezes Federalnej Agencji Sieci. Spodziewa się, iż pod koniec zimy niemieckie magazyny nadal będą wypełnione w ponad 50 procentach. „Teraz koncentrujemy się na przyszłej zimie” – dodał.

Niemcy wysyłają mniej gazu

Klaus Mueller poinformował, że w tej chwili niemieckie magazyny gazu są wypełnione w ponad 90 procentach, co do tej pory rzadko zdarzało się w styczniu. Według Federalnej Agencji Sieci, w 2022 roku Niemcy zużyły łącznie o 14 procent mniej gazu niż rok temu. Zdaniem szefa Federalnej Agencji Sieci Niemcom pomogło także to, że przekazały swoim sąsiadom jedną trzecią mniej gazu i otrzymywały stałe dostawy gazu z Norwegii, Belgii, Holandii i Francji.

Rząd w Berlinie postawił sobie za cel zapełnienie magazynów gazu w 40 procentach do 1 lutego. Według Klausa Muellera tego celu nie można już nie uzyskać: „Nigdy nie mów nigdy, ale założenie, że nie uda się nam tego uzyskać nie wchodzi już w rachubę” – stwierdził.

Magazyn gazu w Rehden w Dolnej Saksonii, największy w Niemczech

Trzy czynniki ryzyka

Klaus Mueller oczekuje również końca wahań cenowych. „Gaz znów kosztuje obecnie tyle samo, co w grudniu 2021 roku” – powiedział.

„Głównie dlatego, że Europa z powodzeniem zapełniła swoje magazyny gazu, usuwając tym samym podstawy do ewentualnych spekulacji. Wiele wskazuje na to, że osiągnęliśmy poziom cen, którego możemy się spodziewać przez najbliższy rok do dwóch lat” – wyjaśnił szef Federalnej Agencji Sieci.

Zwrócił przy tym uwagę na trzy główne czynniki ryzyka: „Następna zima może być chłodniejsza. Niższe obecnie zużycie gazu w Chinach może ponownie się zwiększyć, zaś ataki na gazociągi Nordstream pokazały, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla infrastruktury gazowej”.

Prezes Federalnej Agencji Sieci przestrzegł równocześnie przed zaniechaniem oszczędzania energii, np. na ogrzewaniu czy podczas brania prysznica.

„To byłoby nie tylko bardzo kosztowne, ale także niesolidarne. Zwiększenie zużycia gazu doprowadziłoby też ostatecznie do wzrostu jego cen dla przemysłu. Poza tym każdej kilowatogodziny, którą teraz zaoszczędzimy, nie będziemy musieli latem drogo kupować, aby ponownie napełnić magazyn gazu” – dodał Klaus Mueller.

(epd, dpa, afp, rtr/jak)

