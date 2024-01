FDP zostaje w rządzie. Media komentują

Za kontynuacją koalicji opowiedziało się 52,24 procent głosujących członków FDP. 47,76 proc. chciało opuszczenia rządu przez ich partię.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentuje: „Scholz musi się cieszyć, że ma FDP po swojej stronie. To nie FDP jest potencjalnym dezerterem w tej koalicji, ale Zieloni, którzy postęp rozumieją inaczej niż FDP i SPD. FDP nie zawsze jest w stanie się przebić, ale jednak robi to w takim stopniu, że zaznacza swoją klasyczną rolę korygującą. To wpędza koalicję w coraz to nowe kryzysy, a członków FDP (nie wspominając już o kurczącym się elektoracie) w wątpliwości co do sensu tego sojuszu (rządowego – red.) Spotkanie z okazji Święta Trzech Króli w nadchodzący weekend będzie prawdopodobnie naznaczone tym rozdźwiękiem. Ankieta przeprowadzona wśród członków FDP niczego tu nie zmieni” – czytamy. FAZ stwierdza, że liberałowie pod jednym względem już wyznaczają takt na rok 2024: „Kryzysy przychodzą i odchodzą, koalicja SPD-FDP-Zieloni pozostaje.”

W „Mitteldeutsche Zeitung” czytamy: „W świetle spodziewanych wyników wyborczych AfD w nadchodzących wyborach landowych, już teraz w niektórych częściach Niemiec coraz trudniej jest znaleźć stabilną większość dla demokratycznej polityki. Jeśli partiom nie uda się lepiej ze sobą współpracować i w ten sposób odebrać grunt prawicowym ekstremistom i populistom, nasze problemy w najbliższych latach się zaostrzą. Ponieważ partie takie jak AfD nie mają realnych rozwiązań dla problemów Niemiec, Europy i świata. Jakkolwiek mało prawdopodobne wydaje się to w tej chwili, koalicja SPD-FDP-Zieloni musi się pilnie zjednoczyć.”

Zdaniem „Badische Zeitung", lider FDP Christian Lindner ledwo uniknął dotkliwej porażki, gdyż wynik 52,24 procent za kontynuacją obecnej koalicji rządzącej to bardzo niewielka większość. „Głos na 'tak' oddany przez członków partii opowiadających się za opuszczeniem rządu nie byłby wiążący dla zarządu, ale postawiłby Lindnera w trudnej sytuacji. Nawet teraz wynik ankiety przeprowadzonej wśród członków raczej nie sprawi, że koalicja stanie się bardziej stabilna” – zauważa dziennik i krytykuje, że „przywództwo FDP celowo nie stworzyło prawdziwego forum dla debaty”.

„Augsburger Allgemeine” podkreśla, że 75 lat po założeniu partii, po głosowaniu w sprawie pozostania FDP w rządzie liberałowie stanęli przed dylematem: „Jeśli opuszczą koalicję, definitywnie udowodnią, że nie nadają się do rządzenia. Jeśli pozostaną w koalicji, będą musieli zmierzyć się w następnych wyborach z frustracją własnych zwolenników i opuszczeniem Bundestagu. Niestety, jest mało prawdopodobne, aby te trzy partie powróciły do konstruktywnej polityki. Zamiast tego zarówno SPD, Zieloni, jak i FDP będą próbowały się profilować. To będzie kilka długich miesięcy do wyborów do Bundestagu w 2025 roku.”

