FAZ: Zadziwiające wsparcie Merkel dla Nord Stream 2

To dobrze, że niemiecka kanclerz krótko po swojej wizycie u rosyjskiego prezydenta Władimira Putina udała się także na Ukrainę – pisze w poniedziałek (23.08.2021) niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”). I podkreśla, że Angela Merkel nigdy nie dopuściła, by pojawiły się wątpliwości co do „jej wsparcia dla Kijowa w konflikcie na wschodzie Ukrainy, któremu winna jest Rosja”. „To, że mimo wszystko rozwiązanie (konfliktu) jest dalekie, tak jak zawsze, nie jest winą Merkel. Dlatego jej propozycja kolejnego spotkania na szczycie w formacie ‘normandzkim', czyli z udziałem obu stron konfliktu, a także francuskiego prezydenta, przypomina raczej kolejną okazję do pożegnania się ze sceną polityki światowej” – ocenia autor komentarza Peter Sturm.

Zdobycze na polu propagandy politycznej

„Putin, który zamyka się w duchowej twierdzy i widzi wokół tylko wrogów, nie pójdzie na żadne ustępstwa. Będzie raczej próbował wykorzystać okazję, jaka nadarza się w związku ze zmianą rządu w Niemczech i zbliżającymi się wyborami prezydenckimi we Francji, aby zyskać kolejne zdobycze na polu propagandy politycznej” – pisze.

Zdaniem dziennikarza „FAZ” taką właśnie „zdobyczą” jest i pozostanie Nord Stream 2. „Jest zadziwiające, jak niewzruszenie Merkel trzyma się tego projektu. W międzyczasie już nawet w głowach niektórych spośród tych, co zawsze mówili o ‘czysto gospodarczym projekcie' zaczyna świtać myśl, że uprawia się tu czystą geopolitykę” – pisze Sturm.

I dodaje, że gazociąg utrudnia wsparcie Ukrainy, którego ona bardzo potrzebuje. „Wsparcie, które, miejmy nadzieję, będzie kontynuowane także za następcy bądź następczyni Merkel” – konkluduje komentator „FAZ”.