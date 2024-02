FAZ: Wszystko zależy od prezydenta Dudy

Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”) pisze o planie powrotu Polski do praworządności, jaki minister sprawiedliwości Adam Bodnar zaprezentował w Brukseli. Plan „spotkał się z dużą przychylnością, ale wszystko zależy od prezydenta Dudy” – pisze „FAZ”.

Solidarni z Warszawą

Gazeta zaznacza, że Bodnar został ciepło przyjęty w Brukseli, a kiedy prezentował się dziennikarzom, stali za nim odpowiedzialna za praworządność wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders i szefowa belgijskiej dyplomacji Hadja Lahbib. „Był to znak solidarności z Warszawą i woli zamknięcia tego mrocznego rozdziału, nawet jeśli nie będzie to łatwe” – czytamy.

Chodzi o wszczętą w 2017 roku procedurę z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. „FAZ” pisze, że w przypadku tej procedury nie chodzi w pierwszym rzędzie o pieniądze. Setki miliardów euro dla Warszawy jest zablokowanych w innym, mniej wymagającym postępowaniu. We wszystkich tych postępowaniach (także tym dotyczącym środków z Funduszu Spójności) „sygnały z Komisji są pozytywne”.

Plan działania do maja

„FAZ”, opisując plan polskiego rządu dotyczący przywrócenia praworządności oraz pierwszą z szeregu ustaw dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa, pisze, że prezydent Andrzej Duda odrzuca propozycje rządu. Duda może zawetować każdą ustawę albo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, który nadal jest obsadzony przez sędziów lojalnych wobec PiS. Dlatego Vera Jourova podkreśliła, że plan działania jest krokiem we właściwym kierunku, ale musi zostać wdrożony – czytamy.

„Bodnar chce sfinalizować plan działania do maja – dwudziestej rocznicy przystąpienia Polski do UE. Są ku temu jeszcze dwa inne powody. Jednym z nich jest polityka wewnętrzna: jeśli Duda zawetuje reformy, rząd wykorzysta to w kampanii przed wyborami europejskimi, mówiąc: swoje zadanie wykonaliśmy, Duda trzyma nas pod artykułem 7. Drugi powód dotyczy sytuacji w Brukseli. Belgijska prezydencja uczyniła z praworządności priorytet. Zmieni się to zasadniczo, gdy Węgry przejmą prezydencję w drugiej połowie roku” – pisze „FAZ”.

