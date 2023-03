FAZ: skandal w Polsce

„15-letni chłopiec Mikołaj Filiks popełnia samobójstwo – prawdopodobnie doprowadzony do tego kroku przez niewłaściwą postawę dziennikarską ‚mediów publicznych’, które teraz jednak są wojowniczo wierne rządowi” – relacjonuje w czwartek (9.03.2023) niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w korespondencji z Polski.

Jak wyjaśnia korespondent gazety Gerhard Gnauck, chłopiec był molestowany seksualnie w 2022 roku, ale informacje medialne, które pojawiły się dopiero w grudniu ub. roku, doprowadziły do ujawnienia jego danych osobistych, „upubliczniły go jako ofiarę i najwyraźniej doprowadziły do jego tragicznej śmierci”.

Jasny wydźwięk relacji medialnych

Dziennik informuje także, że we wtorek (7.03), w dniu pogrzebu chłopca, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz złożył pozew przeciwko redaktorowi naczelnemu Radia Szczecin.

Posłanka PO Magdalena Filiks

„Mikołaj był synem posłanki Magdaleny Filiks. Podobnie jak Geblewicz, wywodzi się ona z liberalnej Platformy Obywatelskiej (PO), największej partii opozycyjnej w kraju. Z tego obozu pochodził też sprawca Krzysztof F., współpracownik Geblewicza. W 2021 roku w trakcie procesu z wyłączeniem jawności został skazany na prawie pięć lat pozbawienia wolności i przebywa w więzieniu. Gdy 29 grudnia Radio Szczecin i prorządowa TVP Info odgrzały starą sprawę, wydźwięk był jasny: sprawca wywodzący się z liberałów, pełnomocnik ds. uzależnień w regionie i podobno także aktywista LGBTQ, z powodu swoich napaści seksualnych miał zostać z postawiony pod pręgierzem jako niewiarygodny” – relacjonuje Gerhard Gnauck.

Zły omen przed wyborami

I dodaje, że to, iż Mikołaj Filiks i jego siostra były „dziećmi znanej parlamentarzystki, jak mówiły pierwsze relacje”, miały uczynić „tę historię jeszcze bardziej atrakcyjną”. „Po kilku tweetach i retweetach w mediach społecznościowych można także było przeczytać nazwisko Filiks. Towarzyszyło temu stwierdzenie, że liberałowie ‚tak długo zamiatali pod dywan’ poczynania sprawcy molestowania seksualnego w swoich szeregach” – relacjonuje niemiecki dziennikarz. „Polityczny zysk dla rządzącej narodowo-konserwatywnej partii PiS polegał na tym, że bliskie jej media mogły pisać o ‚kompromitacji’ PO” – wyjaśnia.

W ocenie Gnaucka sprawa ta źle wróży temu, co może wydarzyć się przed jesiennymi wyborami w Polsce.