FAZ: Scholz w coraz trudniejszej sytuacji

„Olaf Scholz nigdy nie chciał ustępować pod presją, nawet wtedy, gdy jeszcze nie był kanclerzem. Po wyborze na szefa rządu, tym bardziej nie chce sprawiać wrażenia, że jest popędzany, gdyż wzbudziłoby to wątpliwości co do jego suwerenności” – pisze w sobotę wydawca „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) Berthold Kohler.

Autor zastrzega, że wizerunek kanclerza może ucierpieć także wtedy, gdy brak decyzji zostanie uznany za zwlekanie. Jego zdaniem Scholz konfrontowany jest z tym zarzutem od początku wojny i rozpoczęciem pomocy wojskowej dla Ukrainy. Kanclerz nie chce być do niczego zmuszany, także do przekazania czołgów Leopard czy też przynajmniej do wydania koniecznego pozwolenia na ich eksport przez inne kraje. Do tej pory nie przedstawił jednak szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska. Zapewne chodzi o to, że Ukraińcy mogliby za pomocą tej broni zadać napastnikom tak dotkliwe straty, że Putin mógłby zrobić coś „zwariowanego” – pisze Kohler.

Publiczna presja może przynieść odwrotny skutek

„Im więcej sojuszników dołączy do polskiej inicjatywy, tym trudniej będzie kanclerzowi zachować powściągliwość. Weto byłoby działaniem na własną rękę, czego Berlin chciał dotychczas uniknąć. Putin cieszyłby się z podziałów wśród swoich przeciwników” – czytamy w „FAZ”.

„Warszawa chce najwidoczniej skłonić Berlin, aby po przekazaniu Marderów nastąpiło szybkie wysłanie (do Ukrainy) Leopardów – teraz, gdy zasada „żadnych zachodnich czołgów” przestała być tabu. Jednak właśnie Polska powinna rozumieć, że presja wywierana publicznie na rząd innego kraju może przynieść odwrotny skutek” – ostrzegł w konkluzji Kohler.

Niemcy: pomoc dla Ukrainy

