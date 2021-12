FAZ: słowa z Kremla jak ultimatum dla Zachodu

„Chwilowo nikt nie jest w stanie powiedzieć z pewnością, co planuje rosyjski prezydent Władimir Putin. Być może on sam nie wie jeszcze, czy chce wprawić w ruch oddziały, które zgromadził na granicy z Ukrainą” – czytamy w komentarzu opublikowanym w środowym (22.12.21) wydaniu niemieckiego dziennika.

„Ale bez żadnych wątpliwości można skonstatować, że rosyjskie władze stale zwiększają presję. Zanim we wtorek Putin sam zaczął mówić o militarno-technicznych odpowiedziach na rzekomą agresywną politykę Zachodu, robili to, uderzająco często w minionych dniach, wysocy rangą dyplomaci”.

Rosyjskie ultimatum

Zdaniem komentatora gazety rosyjskie ostrzeżenia, aby nie zwlekać z rozmowami na temat gwarancji bezpieczeństwa, których domaga się Kreml, nadają tym słowom charakter ultimatum. Jednocześnie trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek na Kremlu na poważnie liczył się z tym, że Zachód te żądania spełni. „Ale jak często Moskwa może powtarzać swoje twierdzenie, że nie blefuje, bez podkreślenia wagi słów przez czyny?”.

Jak czytamy, z każdą rundą werbalnej eskalacji Moskwy rośnie prawdopodobieństwo rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Gdy do tego dojdzie, to nie będzie już grało żadnej roli, czy rosyjskie przywództwo realizuje zmyślny scenariusz, w ramach którego miał powstać powód do uderzenia, czy też stało się zakładnikami swojej własnej polityki gróźb” – ocenia komentator FAZ.