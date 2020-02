FAZ: Słabe zainteresowanie zakupem mBanku

Niemiecki Commerzbank ma trudności ze sprzedażą swojej polskiej córki mBanku – donosi w środę (05.02.2020) niemiecki dziennik. Według informacji „FAZ” zainteresowanych zakupem są tylko Bank Pekao SA oraz amerykański fundusz Apollo. Agencja Reuters podała we wtorek nieoficjalnie, że jedynie Bank Pekao złożył ofertę zakupu, zaś największy polski bank PKO BP jeszcze się nad tym zastanawia.

Jak ocenia „FAZ”, może się okazać, że ciężko będzie zrealizować plan zakładający, że dzięki sprzedaży swoich 70 procent udziałów w mBanku niemiecki Commerzbank pokryje konieczne inwestycje w swoją podstawową działalność oraz uwolni 1 miliard euro kapitału własnego.

Według niemieckiej gazety na giełdzie w Warszawie mBank jest obecnie wart w przeliczeniu 3,8 miliarda euro, dlatego Commerzbank mógłby liczyć na co najmniej 2 miliardy euro dochodu ze sprzedaży. Rzecznik Commerzbanku nie chciał komentować informacji o zainteresowaniu zakupem udziałów polskiej córki niemieckiego banku. „Jasne jest jednak, że Commerzbank sprzeda tak cenny zasób, jakim jest mBank tylko za adekwatną cenę” – powiedział rzecznik, cytowany przez „FAZ”.

Jak pisze gazeta, wiadomo już, że wbrew oczekiwaniom oferty zakupu nie złoży austriacki Erste Bank. Jeszcze w grudniu ub. roku szef Commerzbanku Martin Zielke był optymistą i wyraził nadzieję, że uda się sprzedać mBank do końca 2020 roku. „Tego rodzaju proces jest zawsze trudny do przewidzenia, ale nasza ambicją jest, by zakończyć go do końca przyszłego (2020 - red.) roku” – powiedział Zielke, cytowany przez „FAZ”.

