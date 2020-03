FAZ: Raper Mata i autoportret młodego pokolenia Polaków

Jak pisze w poniedziałek (09.03.2020) niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), najbardziej znany utwór Maty ma w sieci 25 milionów wyświetleń i uchodzi „niemal za autoportret pokolenia”.

„Używając drastycznych, wulgarnych słów opisuje życie młodych Polaków, którzy chodzą do dobrych szkół średnich, w tym przypadku elitarnego warszawskiego liceum im. Stefana Batorego. Ich rodzice ciężko pracują, dają dzieciom dobre kieszonkowe, ale nie mają dla nich czasu. Życie młodzieży składa się z alkoholu, narkotyków, seksu, rapu i prób ukrycia tego wszystkiego przed nauczycielami” – opisuje korespondent FAZ Gerhard Gnauck. I dodaje, że stworzony przez Matę krytyczny neologizm „patointeligencja” oznacza patologicznie, a zatem chorobliwie zmienione wykształcone elity, z których chce się wyrwać podmiot liryczny młodego rapera.

Rozprawa z kultem pieniądza

W rozmowie z niemieckim dziennikarzem Mata broni swojego utworu przed krytyką. Jak mówi, dotychczas polski rap i hip-hop były „hermetyczną muzyką młodzieży ze smutnych blokowisk”. Nie było w niej „intruzów” z inteligencji czy klasy średniej. „Potem pojawiłem się ja i napisałem tę piosenkę ze strumienia świadomości, pod wpływem alkoholu. „Opisałem rzeczy, które sam widziałem, chciałem je przedstawić tak autentycznie i brutalnie, jak to możliwe” – mówi raper.

Utwór ten spowodował, że „Mata”, pomimo swojego pochodzenia, z dnia na dzień awansował do „pierwszej ligi polskiej sceny muzycznej”. Jest on przekonany, że sprawiły to „szczerość i autentyczność”, które są dla niego najważniejsze. Dlatego nie próbował się maskować jako „gangsta” i zyskał uznanie ulicy. Dodaje, że dotąd hip-hop pielęgnował kult pieniądza, bo artyści zaczynali na dole i musieli najpierw zarobić. Mata z kolei pochodzi ze środowiska, które ma wszystko, dlatego – jak mówi – jego piosenka jest też krytyką pieniądza, który nie daje szczęścia.

Jak pisze FAZ, Mata poruszył w piosence też socjalne problemy. „Szybko głos zabrała polityk konserwatywnej partii rządzącej PiS: To niesłychane, co dzieje się w elitarnym liceum!” – relacjonuje gazeta.

„Skrajność nas pociągała”

Zauważa, że Mata jest synem profesora prawa Marcina Matczaka, który jako liberalny publicysta jest ostrym krytykiem polskiego rządu. Mody raper przyznaje natomiast, że niegdyś sam należał do „korwinistów”, zwolenników – jak wyjaśnia FAZ – ekscentrycznego i radykalnego polityka Janusza Korwin-Mikkego, „77-letniego dziś politycznego klauna, którego wielu nie doceniało”.

„Skrajność nas pociągała” – wyznaje Mata. I dodaje, że „były czasy, gdy wierzył w każde słowo Korwina”, jego charyzmę człowieka łamiącego reguły, ideę „totalnej wolności”, w tym legalizację narkotyków. Ale – jak przyznał – sympatia ta była raczej niepolityczna, być może chodziło o bunt dla samego buntu.

„Taka jest polska młodzież. Ich kraj od wejścia do UE i NATO przeżywa najlepszy czas od XVIII wieku, a mimo to wielu młodych wyborców głosuje przeciw systemowi i na Korwina” – pisze FAZ, dodając, że być może jest to „pokolenie buntu”.