FAZ: Prezydent Andrzej Duda uniemożliwia reformę TK

Jacek Lepiarz opracowanie

11.10.2024 11 października 2024

Prezydent Duda apeluje do sędziów, aby nie bawili się w politykę, chociaż to jego obóz polityczny upolitycznił sądy. Nowy rząd też sięga po środki polityczne, by usunąć szkody wyrządzone przez PiS – czytamy w FAZ.