FAZ: Polska się odgradza, tak jak reszta UE

„Polska reaguje na rosnącą presję migracyjną z Białorusi w taki sam sposób, jak wiele innych krajów na zewnętrznej granicy UE: odgradzając się” – czytamy w komentarzu opublikowanym w czwartek (14.10.2021) w niemieckim dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Prowizoryczny płot, stojący już od paru tygodni na granicy Polski z Białorusią, ma teraz zostać umocniony. Zdaniem autora tekstu, można podejrzewać, że nie będzie wtedy zbyt wielu możliwości złożenia wniosku o azyl. „Nie będzie to do końca zgodne z prawem Unii Europejskiej, ale w sprawie polityki azylowej Unia od wielu lat otwarcie narusza prawo – patrz rozporządzenie Dublin czy rozdział uchodźców. Liczby, którymi dysponuje niemiecka policja federalna pokazują jednak, właściwie czyją pracę wykonuje tam Polska. Wielu migrantów, przybywających przez Białoruś, chce do Niemiec” – czytamy.

Ukrócić grę Łukaszenki

Komentator gazety podkreśla, że spośród wielu szlaków migracyjnych wiodących do Europy, ten przez Białoruś jest wyjątkowy. „Istnieje tylko dzięki Łukaszence, który wykorzystuje migrantów jako środek nacisku na UE. Dlatego należałoby użyć wszystkich politycznych i gospodarczych możliwości, aby ukrócić jego podłą grę. Zasadniczy problem jednak pozostaje. Unia Europejska nie jest w stanie gruntownie zreformować swojego systemu azylowego”.

Jak czytamy, szybkie postępowania azylowe na granicach, o których się obecnie dyskutuje, byłyby zbyt obciążające dla krajów przyjmujących, dlatego trudno będzie je przeforsować. „Co najmniej tak samo istotne, byłoby zmniejszenie zachęt do nieregulowanej migracji, zwłaszcza w Niemczech. Mało prawdopodobne, że lewicowo-liberalny rząd to sobie uświadomi”.

