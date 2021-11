FAZ o wyroku TK: ponury symbol

Komentator „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Reinhard Veser pisze, że wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza, że dla Polaków przestaje obowiązywać artykuł 6. europejskiej konwencji praw człowieka. Nadal mogą, tak jak wszyscy Europejczycy, zwrócić się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli mają uzasadnione przekonanie, że odmówiono im we własnym kraju uczciwego procesu przed sądem.

Ale – jak czytamy – polscy sędziowie konstytucyjni postawili warunek respektowania wyroków trybunału w Strasburgu, dzięki czemu Polska nie musi szanować orzeczeń, rozpatrzonych już przed polskim TK.

„Stoi to w sprzeczności ze zobowiązaniami, na które Polska sama zgodziła się poprzez swoje członkostwo w Radzie Europy. Jest w tym przygnębiająca symbolika, że wyrok w Warszawie zapadł dokładnie na dwa dni przed 30. rocznicą przystąpienia Polski do Rady Europy”.

Komentator gazety pisze, że rocznica mogłaby być okazją do miłych przemówień, w których przypominano by o tym wydarzeniu jako ważnym kroku Polski na drodze z komunistycznej dyktatury do demokracji i praworządności.

„A tak, data ta będzie ostrzeżeniem, jak kruche mogą być te osiągnięcia. Jest jeszcze inny kraj, który postawił ważność wyroków ETPCZ pod podobnym warunkiem. Polska zapewne nie chce widzieć się z nim na jednym poziomie – to putinowska Rosja” – czytamy we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

