FAZ o wizycie Tuska w Kijowie: powrót do solidarności

Udając się z pierwszą dwustronną wizytą zagraniczną do Kijowa, nowy polski premier Donald Tusk powiedział, że „chce dać światu jasno do zrozumienia, iż musi zrobić więcej, aby pomóc Ukrainie” – relacjonuje we wtorek (23.01.2024) niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

Gazeta przypomina, że po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony ludzi, przede wszystkim kobiet i dzieci, uciekły do Polski. Polska stała się najważniejszą drogą ucieczki, ale też celem dla uchodźców z sąsiedniego kraju. „Setki tysięcy ludzi otworzyło swoje mieszkania dla ‚gości', jak ich nazywano” – pisze korespondent „FAZ” Gerhard Gnauck. Przypomina też o pomocy zbrojeniowej Polski dla Ukrainy.

Pęknięcie między Polską a Ukrainą

„W drugim roku wojny, od wiosny 2023 roku, na solidarności między Polakami a Ukraińcami pojawiło się jednak pęknięcie” – dodaje niemiecki dziennikarz, odnosząc się do sporu o import ukraińskiego zboża i produktów rolnych oraz blokowania przejść granicznych przez firmy przewozowe z Polski. Protestowały w ten sposób przeciwko nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskich przewoźników po zniesieniu przez UE zezwoleń dotyczących transportu transportu granicznego.

Blokada granicy polsko-ukraińskiej w Dorohusku przez polskich przewoźników Zdjęcie: Monika Sieradzka/DW

„Pod wpływem kampanii wyborczej prawicowy rząd PiS nagle zmienił retorykę na ‚obronę polskich interesów'. Między Kijowem a Warszawą padły ostre słowa, nawet między (prezydentem Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim a prezydentem Polski Andrzejem Dudą, którzy w 2022 roku serdecznie się uściskali” – pisze Gerhard Gnauck.

I dodaje, że teraz nowy szef polskiego rządu i jego centrowo-lewicowa koalicja „próbują zacząć od nowa”.

Rozmowy o produkcji broni

Także „Berliner Zeitung” pisze w swojej relacji na temat wizyty polskiego premiera w Kijowie, że „swoją proeuropejską retoryką Tusk wyraźnie różni się od poprzedniego prawicowo-nacjonalistycznego rządu”. Z kolei portal telewizji publicznej ZDF informuje, że Tusk i Zełenski zapowiedzieli zakończenie rozmów o wspólnych inwestycjach w produkcję broni i amunicji, ale nie ujawniając konkretów.

„Poprzedni rząd w Polsce, kierowany przez narodowo-konserwatywną partię PiS, również wspierał Ukrainę. Zaczął także intensywnie zbroić polską armię, aby zabezpieczyć się przed rosyjskimi atakami. Stosunki między Warszawą a Kijowem jednak pogorszyły się podczas trudnej kampanii wyborczej latem 2023 roku. Pod tym względem wizyta Tuska jest także sygnałem nowego początku” – informuje ZDF.

