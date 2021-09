FAZ o wizycie Merkel: mimo wszystko harmonijnie

„Wizyta pożegnalna nie służy temu, aby wystawiać na pokaz konflikty” - czytamy w komentarzu opublikowanym w poniedziałek (13.09.2021) w niemieckim dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Autor tekstu ocenia, że spotkanie w Warszawie przebiegło całkiem harmonijnie, a Angela Merkel i Mateusz Morawiecki zgodnie podkreślali, jak ważna jest dla obu krajów wzajemna współpraca.

„Symbolem licznych napięć w dwustronnych stosunkach było spotkanie, do którego nie doszło. Polski prezydent Andrzej Duda przedłożył inne, wewnątrz-polityczne zobowiązania ponad rozmowę z kanclerz”.

Bez ostrych słów

Autor komentarza Reinhard Veser zauważa, że w Warszawie co prawda wspomniano o dwustronnych tematach spornych, jak Nord Stream 2, ale - jak ocenia - w pojednawczym tonie. Zdaniem komentatora ostrych słów unikano także w kontekście pogłębiającego się sporu między Komisją Europejską a rządem w Warszawie co do praworządności.

„Przy czym spór ten ma dla Niemiec znaczenie, którego nie da się przecenić. Bo nawet jeśli nikt nie chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej, to ryzyko, że do tego dojdzie, rośnie. Polska jest przy tym jednym z najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. A sprowokowany przez białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę dramat uchodźczy na polskiej wschodniej granicy pokazuje, jak ważny jest to kraj także dla niemieckiego bezpieczeństwa” - czytamy.