„FAZ”: Warszawa jedno z fascynujących miast Europy

„Warszawa w swojej dramatycznej historii doświadczyła wszystkiego co tylko możliwe, a obecnie jest na najlepszej drodze do stania się jednym z najbardziej fascynujących miast w Europie” – pisze Jörg Thomann. „Miasto, którego miało nie być, spokojnie wchodzi w kolejny wieczór. Rodziny, które spacerowały po królewskim parku Łazienkowskim wracają do domu, tak samo jak starsze panie, które pomimo zakazu karmiły pawie. Teraz powinien pojawić się latarnik, by zapalić gazowe latarnie na Agrykoli położonej na obrzeżach parku…” – rozpoczyna swój reportaż o Warszawie niemiecki dziennikarz.

Thomann przypomniał, że w 2023 r. Warszawa – „zbombardowana i spalona przez nazistów, odbudowana w stylu eklektycznym, pełna szarych domów z wielkiej płyty, nieokreślona i wschodnia” – zdobyła w głosowaniu online tytuł „European Best Destination”, co było zaskoczeniem nawet dla samych Warszawiaków.

Dynamiczna, zielona, bezpieczna i piękna

„Kto znał miasto wcześniej, ten mógł uznać je co najwyżej za interesujące, a nie piękne. A teraz: Warszawa jest dynamiczna, przyjazna, zielona, bezpieczna i otwarta, a przede wszystkim piękna, słyszymy w przemówieniach. To, że nie brzmi to jak kiepski żart, jest największym sukcesem bogatej w tragedie historii Warszawy” – ocenił autor.

Publicysta przypomniał niemieckim czytelnikom, że w maju 1945 r. 90 proc. budynków było zniszczonych, a w ruinach systematycznie niszczonego po powstaniu warszawskim miasta ukrywało się zaledwie kilkaset osób.

Dziennikarz „FAZ” opisał kolejne etapy odbudowy Warszawy zaznaczając, że obecnie na pierwszym planie nie jest „narodowa symbolika” lecz zapewnienie mieszkańcom „wysokiej jakości życia”.

Pałac Kultury i Nauki – warszawski Empire State Building?

W sporze o Pałac Kultury i Nauki Thomann staje po stronie obrońców obiektu zaznaczając, że wielu mieszkańców zaprzyjaźniło się z budowlą uznając ją za miejscowy Empire State Building.

Pisząc o fabryce Wedla, autor podkreślił, że jest ona dowodem na to, iż Niemcy przynieśli Warszawie nie tylko zniszczenia. Założyciel firmy, cukiernik Karol Wedel miał przedtem na imię Karl i przeprowadził się w 1848 r. z Berlina do Warszawy.

Miejsce konfrontacji z niemiecką historią

Thomann pisze także o żydowskich mieszkańcach Warszawy, muzeum Polin i warszawskiej Pradze – dzielnicy o „podejrzanej reputacji”, a także o Stadionie Narodowym.

Wśród niemiecko-polskich akcentów autor wymienia Ogrody Polsko-Niemieckie w Parku Skaryszewskim. Pierwsze drzewo posadził w tym miejscu w 2018 r. prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier. „Ktoś nabazgrał obok napisu słowo +reparacje+. Rany, które zadano miastu podczas lat wojny i okupacji, nie dadzą się przykryć nawet stworzoną w dobrych intencjach zielenią. Kto obawia się konfrontacji z własną historią, ten nie powinien przyjeżdżać z Niemiec do Warszawy” – pisze w konkluzji Joerg Thomann.

