FAZ o uchwale ws. reparacji: opozycja uwolniła się z pułapki PiS

Niemiecki dziennik komentuje w piątek (16.9.2022) uchwałę Sejmu wzywającą Niemcy do przejęcia finansowej odpowiedzialności za polskie straty wojenne. Uchwałę podjęto w środę, 14 września.

„Dzięki uchwale Sejmu dotyczącej żądań reparacyjnych wobec Niemiec polska opozycja uwolniła się na razie z pułapki, w której chciałaby ją widzieć prawicowa partia rządząca PiS” – ocenia autor komentarza Reinhard Veser.

Jego zdaniem podczas kampanii wyborczej w przyszłym roku politykom PiS trudno będzie twierdzić, że jego przeciwnicy służą Niemcom. „Mimo to PiS nadal będzie usiłowało zbić wewnątrzpolityczny kapitał na żądaniach reparacyjnych. Po to umieściła ten temat w porządku dziennym. Ale jeżeli nie będzie mogło wykazać się sukcesami, to opozycja zarzuci mu nieskuteczną politykę” – pisze Veser.

Berlin musi wykazać się taktem

I dodaje, że to na dłuższy czas utrudni stosunki między Polską a Niemcami. „Także zmiana rządu w Warszawie nie spowoduje już, że żądania znikną. To wymagać będzie wiele wyczucia od niemieckiego rządu. Nie może ulec polskim żądaniom. Ale jednocześnie musi uznać niemieckie zbrodnie w taki sposób, by nie wyglądało to na próbę wywinięcia się z tego niskim kosztem, za pomocą słów o niemieckiej odpowiedzialności” – ocenia komentator „FAZ”.

Podkreśla, że należy też oddzielić ten temat od innych obszarów polityki. „Od ochrony Odry po wsparcie dla Ukrainy jest wiele obszarów politycznych, dla których ważna jest dobra współpraca Berlina i Warszawy” – konkluduje Veser.

Przyjętą w środę uchwałę Sejmu poparła ogromna większość obecnych posłów. Przygotowany przez PiS projekt pierwotnie mówił o „reparacjach” od Niemiec, ale w ostatecznie przyjętym tekście mowa jest o „zadośćuczynieniu”. Sejm w uchwale wzywa rząd Niemiec do przyjęcia „odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej” za polskie straty wojenne.