FAZ o poparciu Morawieckiego dla kary śmierci: „PiS walczy”

Niemieckie media zwracają uwagę na wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą dopuszczenia kary śmierci. Morawiecki „zaskoczył” tą wypowiedzią – pisze warszawski korespondent „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”) Gerhard Gnauck. „Moim zdaniem za najcięższe przestępstwa kara śmierci powinna być dopuszczalna” – powiedział premier w poniedziałek, 2 stycznia, podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku.

Jako katolik Morawiecki nie podziela stanowiska swojego Kościoła – zauważa Gnauck. Kara śmierci została w Polsce formalnie zniesiona w 1997 roku, ale jesienią szef PiS Jarosław Kaczyński zaapelował o jej przywrócenie „za szczególnie okrutne morderstwa” i zapowiedział projekt ustawy.

Gnauck przypomina, że Polska przygotowuje się na jesienne wybory parlamentarne, a rządzący Polską politycy muszą być poważnie zaniepokojeni ewentualną utratą władzy. Należy się zatem w przyszłości spodziewać więcej takich „wybuchowych tematów” – pisze „FAZ”.

PiS boi się utraty władzy

Rządząca partia PiS musi się bardzo obawiać utraty władzy w jesiennych wyborach, jeśli już teraz atakuje kolejne osiągnięcie Europy – komentuje na łamach „FAZ” Nikolas Busse.

Przypomina, że zakaz stosowania kary śmierci, obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich Rady Europy, był ważnym warunkiem przystąpienia Polski do UE. „Egzekucje państwowe nie pasują do cywilizowanego i demokratycznego kontynentu – nawet za najgorsze przestępstwa” – czytamy. A fakt, że sam Morawiecki zaznacza, iż Kościół katolicki jest przeciwny karze śmierci, pokazuje, że „oddziały Kaczyńskiego występują przeciwko każdemu”.

Blisko Rosji

„Wciąż nierozwiązany spór z Komisją Europejską o praworządność, żądania reparacyjne wobec Niemiec, teraz kwestionowanie karnego i ideologicznego rdzenia zjednoczenia Europy – nasuwa się pytanie, jak bardzo polski rząd oddalił się już mentalnie od swoich partnerów” – zastanawia się komentator. I dodaje, że każdy, kto mówi i działa w ten sposób, wydaje się postrzegać UE tylko jako źródło pieniędzy.

Poparciem dla kary śmierci PiS zbliża się do Rosji, przed którą skądinąd stale ostrzega. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew też opowiedział się niedawno za przywróceniem kary śmierci – pisze Nikolas Busse w „FAZ”.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>