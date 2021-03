FAZ o polskich dyplomatach ratujących Żydów: „Ratunkiem był Paragwaj”

Okazją do przypomnienia o akcji polskich dyplomatów był wyemitowany niedawno przez TVP film dokumentalny „Polmission. Tajemnice paszportów”.

„W historii Polski nie brakuje dramatycznych momentów, lecz w publicznej telewizji polskiej TVP rzadko można zobaczyć tak dobry, rzeczowy i w dodatku pasjonujący dokument” – pisze warszawski korespondent „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Gerhard Gnauck.

Autor tłumaczy, że pracownicy polskiej ambasady w Bernie, współpracujący z polskim rządem na emigracji w Londynie, wykorzystywali autentyczne paszporty, przekazywane im in blanco przez przedstawicielstwa krajów latynoamerykańskich, „własnoręcznie je fałszując”.

Książka "Lista Ładosia" została wydana przez Instytut Pileckiego

„FAZ” zaznacza, że kierowana przez polskich dyplomatów akcja ratowania europejskich Żydów była „jedną z największych” w tamtym czasie. O jej istnieniu opinia publiczna dowiedziała się dopiero dwa lata temu, po ujawnieniu dokumentów ze szwajcarskich archiwów.

Władze szwajcarskie ostrzegają

Wynika z nich, że szef policji w Bernie napominał w 1943 r. będących bezpaństwowcami Polaków, aby nie prowadzili takiej działalności na terenie Szwajcarii. Ambasador Polski Aleksander Ładoś, „szef grupy fałszerzy”, i szwajcarski minister spraw zagranicznych Marcel Pilet-Golaz spierali się o to, czy prawdziwe paszporty z danymi wpisanymi przez inne osoby można uznać za fałszywkę.

„Dyplomaci nie ulegli presji” – podkreśla Gnauck. Jak wyjaśnia, akcja ratunkowa dotyczyła początkowo Żydów z terenów wschodniej Polski okupowanych po 1939 r. przez Związek Sowiecki. Stopniowo w paszporty zaopatrywano Żydów z innych krajów Europy okupowanych przez III Rzeszę.

Świadkowie potwierdzają

Dziennikarz „FAZ” zwraca uwagę, że autorom filmu udało się odnaleźć osoby, które dzięki „paszportom paragwajskim” przeżyły Holokaust. Jedną z nich był pisarz Uri Orlev, który w rozmowie z twórcami filmu opisał, co stało się z nim i jego rodziną po otrzymaniu paszportu: zostali wsadzeni do pociągu i przez nikogo nie niepokojeni przejechali przez Niemcy do Bergen-Belsen. W tym obozie internowani Żydzi przebywali w lepszych warunkach w oczekiwaniu na wymianę na internowanych w innych krajach Niemców.

Twórcy filmu pokazali też demonstrację czterystu rabinów w 1943 r. w Waszyngtonie domagających się od aliantów bardziej energicznych działań w celu powstrzymania Holokaustu. Jednym z proponowanych rozwiązań było zbombardowanie linii kolejowych prowadzących do Auschwitz. Alianci twierdzili jednak, że taka akcja kolidowałaby z ich głównymi celami wojennymi.

Gnauck zaznacza, że ok. 3500 posiadaczy paszportów, w tym ok. 700 rzeczywiście uratowanych, znanych jest z nazwiska. Lista dostępna jest w internecie http://passportsforlife.pl. Dodatkowo ok. 7000 Żydów przeżyło w Szwajcarii dzięki polskim paszportom wystawionym przez Ładosia i jego współpracowników.

