„FAZ” o Polsce: Walka z mediami

„Rządząca w Polsce narodowo-konserwatywna partia PiS zapowiadała od lat, że doprowadzi do przejścia w polskie ręce polskich mediów należących do właścicieli zagranicznych. W przypadku partii, która wymyśla swoim przeciwnikom od „Polaków gorszego sortu” i zdrajców ojczyzny, wiadomo oczywiście, co ma na myśli” – pisze Reinhard Veser w sobotnim wydaniu dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Wysoko zawieszona poprzeczka

Autor zaznacza, że PiS długo zwlekało z wprowadzeniem tych słów w czyn także dlatego, że prawna poprzeczka w tej sprawie jest „zawieszona wysoko”.

„Jednak im głębiej obóz rządowy pogrąża się w spowodowanym wewnętrznymi intrygami kryzysie i im bardziej prawdopodobne staje się to, że nie będzie mógł powtórzyć sukcesów wyborczych z ostatnich sześciu lat, tym bardziej zdaje się być zdecydowany na wyłączenie krytycznych mediów” – czytamy w „FAZ”.

Interes partii ważniejszy niż racja stanu

Po fiasku planów odebrania prywatnym mediom za pomocą ustawy podatkowej ekonomicznego fundamentu, PiS zamierza obecnie usunąć z drogi największy prywatny kanał informacyjny, zmieniając warunki wydawania koncesji – tłumaczy Reinhard Veser.

Jego zdaniem zdumiewa fakt, że występując przeciwko amerykańskiemu właścicielowi rząd w Warszawie wchodzi, co łatwo dostrzec, w otwarty konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. A przecież dotychczas w Polsce panowała ponadpartyjna zgoda, że dobre relacje z Waszyngtonem są najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa Polski.

„PiS stawia interes partii ponad rację stanu. To daje dużo do myślenia” – podsumowuje Reinhard Veser komentarz w sobotnim „FAZ”.

