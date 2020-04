FAZ o Polsce: Głosowanie za wszelką cenę

„Polski obóz rządzący najwyraźniej jest zdecydowany, by przeprowadzić wybory prezydenckie 10 maja mimo pandemii koronawirusa i niejasności prawnych” – pisze w czwartek (23.04.2020) niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w relacji na temat przygotowań do wyborów w Polsce. Jak pisze, wobec zarzutów, że tradycyjne wybory narażałyby zdrowie obywateli, rząd „w krótkim czasie chce wprowadzić głosowanie korespondencyjne dla wszystkich 30 milionów uprawnionych do głosowania.

Odnotowuje, że wicepremier Jacek Sasin poinformował w środę, iż Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zaczęła już druk kart go głosowania. Zazwyczaj to Państwowa Komisja Wyborcza drukuje karty i nadzoruje przebieg wyborów, ale – jak wskazuje „FAZ” – zgodnie z projektem ustawy dotyczącym głosowania korespondencyjnego, to „Sasin w ramach swych kompetencji jako szef nowego ministerstwa aktywów państwowych, przejmie dotychczasowe kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej”.

Próby uspokojenia wyborców

„Sasin to zasłużony działacz narodowokonserwatywnej partii rządzącej PiS. Także w Poczcie Polskiej ludzie PiS pełnia kluczowe stanowiska” – zauważa „FAZ”. Jak dodaje, Sasinowi nie przeszkadza najwyraźniej to, że ustawa nie została jeszcze przyjęta i oskarżył opozycję, że „blokuje ustawę w Senacie”.

„Aby uspokoić społeczeństwo, które w większości jest przeciwko wyborom w tym terminie, politycy, w tym prezydent Andrzej Duda, próbują wzbudzić wrażenie, że Polska już osiągnęła punkt kulminacyjny zakażeń koronawirusem” – pisze niemiecki dziennik, cytując wypowiedź Dudy, który wyraził nadzieję, iż pandemia gaśnie.

„Duda walczy i reelekcję. Jeżeli wybory odbędą się teraz, to może liczyć na zwycięstwo w pierwszej rundzie. Według sondaży zależy to przede wszystkim od tego, czy znacząca część zwolenników PiS (jeśli nie większość) jest gotowa iść do wyborów w tych warunkach” – dodaje „FAZ”.

Manewr Gowina

FAZ odnotowuje, że rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie chciał w środę potwierdzić tego, jakoby „Polska miała już najgorsze za sobą”. W środę ministerstwo poinformowało, że liczba zakażeń sięgnęła 10034, 404 osoby zmarły. „Polska nadal przeprowadza dużo mniej testów, niż większość państw UE” – zauważa gazeta, dodając, iż według mediów na milion mieszkańców przypada zaledwie 6000 testów, co plasuje Polskę na 23. Miejscu w UE pod względem liczby testów.

Niemiecki dziennik pisze też o inicjatywie koalicjanta PiS, wicepremiera Jarosława Gowina dotyczącej zmiany konstytucji w celi przesunięcia wyborów o dwa lata oraz jego rozmowach z opozycją w tej sprawie. „ Jest on szefem małej partii Porozumienie, która tworzy frakcję razem z PiS. Ma 18 posłów, którzy, jeśli dochowają wierności Gowinowi, mogą zachwiać większością rządzącą” – pisze „FAZ”.

Według gazety OBWE i Parlament Europejski ostrzegły już, że wstrzymanie kampanii wyborczej i niejasna sytuacja prawna uniemożliwiają przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów.

Gazeta pisze, że kandydaci opozycji są trudnej sytuacji. Zawieszenie kampanii wyborczej i apel kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o bojkot majowych wyborów, tylko „osłabił motywację wyborców”. W sondażach prześcignął ją kandydat ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

