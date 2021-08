FAZ o nowelizacji Kpa: prawo, ale nie sprawiedliwość

„Rządząca w Polsce partia ma w nazwie prawo i sprawiedliwość. Codzienność pokazuje jednak, że prawo nie w każdym przypadku daje sprawiedliwość i to nie tylko w Polsce” - czytamy w komentarzu opublikowanym w poniedziałek (16.08) w niemieckiej gazecie „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Autor tekstu, Peter Sturm, zaznacza, że przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, blokująca dawne roszczenia reprywatyzacyjne, została przeprowadzona zgodnie z prawem. Jak dodaje, z polskiego punktu widzenia, daje ona także prawne bezpieczeństwo obecnym właścicielom budynków i gruntów.

Prawo, a moralność

„Ale rząd po raz kolejny nie chciał dostrzec, że taka ustawa ma także elementy moralno-symboliczne. Chodzi bowiem w dużej mierze o mienie, które należało wcześniej do rodzin żydowskich wymordowanych przez Niemców”.

Komentator przypomina, że to „bezpańskie” mienie, zostało po wojnie upaństwowione przez władze komunistyczne, a byli właściciele tracą teraz możliwość ubiegania się o jego zwrot. „Rząd, który doszedł do władzy, aby wyplenić (rzekome) relikty komunistycznej przeszłości, nagle okazuje się być całkiem pragmatyczny. Gdy się to podoba, chętnie akceptuje działania komunistów”.

Komentator dodaje, że dla „ograniczonych nacjonalistów” nieistotne jest nawet pogorszenie relacji z Izraelem. „Dla PiS-u świat nadal kończy się na granicy Polski. To żałosne” - czytamy we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.