FAZ o inflacji i stopach procentowych na wschodzie UE: „Koniec jastrzębiej polityki”

Stopy procentowe na wschodzie Unii Europeksiej osiągnęły w tym roku poziomy, których nie było od dawna. Ale pod koniec roku, mimo dwucyfrowych wskaźników inflacji, banki centralne nienależące do strefy euro nie widzą powodu, by bardziej podkręcać śrubę i dalej podnosić stopy procentowe, pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w czwartek, 22 grudnia.

Banki centralne Polski, Czech, Węgier i Rumunii zaczęły podnosić stopy procentowe już w połowie 2021 roku, znacznie wcześniej niż Europejski Bank Centralny. Mimo to zmagają się z wysoką inflacją. W Polsce kluczowa stopa procentowa wynosi od września 6,75 procent, a inflacja ostatnio nieco spadła do 17,4 procent. FAZ odnotowuje jednak, że z powodu słabnącej aktywności gospodarczej kierownictwo NBP spiera się obecnie, czy dalsze podwyżki stóp są do zniesienia.

Także w Czechach bank centralny pozostawił w tym tygodniu kluczową stopę procentową na poziomie 7 procent, gdzie znajduje się od czerwca. FAZ ocenia, że czas „jastrzębiej" polityki stóp procentowych dobiegł tam końca, najpóźniej od czasu objęcia latem urzędu przez pełniącego obowiązki prezesa banku centralnego Alesia Michla. Przy okazji nominacji Michl potwierdził, że największym priorytetem banku narodowego jest znaczne obniżenie inflacji z ostatniego poziomu 16,2 procent. Pierwsze pozytywne rezultaty polityki nowego zarządu banku mają być widoczne na wiosnę, „gdy inflacja zacznie spadać" – powiedział.

„Ciekawe opcje dla inwestorów”

Bank centralny Węgier również pozostawił w tym tygodniu swoją kluczową stopę procentową na niezmienionym poziomie i od października wynosi ona 13 proc. Jednak FAZ przywołuje analizę Commerzbanku i pisze o „skomplikowanym korytarzu stóp procentowych", który czyni węgierską politykę tym bardziej nieprzejrzystą. W listopadzie inflacja na Węgrzech wyniosła 22,5 procent, „ale to zapewne daleko od końca”, ocenia FAZ.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” ocenia, że na wschodzie UE otwierają się tym samym „ciekawe opcje dla inwestorów”, tym bardziej, że stopy procentowe prawdopodobnie nie spadną do końca 2023 r. Na przykład czeskie obligacje rządowe mają obecnie rentowność do 7 procent, a węgierskie osiągają nawet dwucyfrowe wartości.