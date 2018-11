FAZ na 100-lecie niepodległości: Polska powstała z ruin

Józef Piłsudski w niemieckich więzieniach

Na śniadanie w drodze do Berlina

Piłsudskiego poproszono przed uwolnieniem, aby podpisał pismo, w którym miał zadeklarować, że nie uczyni po powrocie do Polski nic przeciwko Niemcom. Piłsudski odmówił, mimo postawy przychylnej wobec Niemców. Jednak zwolniono go i Sosnkowskiego. Starano się ich szybko przewieźć do Berlina i do Polski. Na zdjęciu miasteczko Genthin, gdzie w drodze z Magdeburga zatrzymano się na śniadanie.