FAZ: Jak polski rząd szykanuje krytycznych sędziów

Dziennik obszernie pisze we wtorkowym wydaniu (7.1.2020) o środkach dyscyplinarnych wobec polskich sędziów, którzy otwarcie krytykują reformę sądownictwa. Jak pisze korespondent gazety Gerhard Gnauck, konflikt „dramatycznie się zaostrza, najwyraźniej także wewnątrz rządu”. Świadczyć ma o tym - według gazety - zamieszczony w niedzielę na Twitterze wpis wicepremiera Jarosława Gowina, który stwierdził, że „spór osiągnął taką ostrość, że zagraża bezpieczeństwu prawnemu Polaków” i zażądał szukania rozwiązania ponad podziałami partyjnymi. „Gowin, jeden z trzech wicepremierów, wraz ze swymi zwolennikami wewnątrz frakcji PiS mógłby narazić narodowokonserwatywną partię na utratę absolutnej większości” – zauważa „FAZ”.

Gazeta przypomina, że krótko przed świętami Bożego Narodzenia „PiS wniósł projekt ustawy, która ma pozwolić na bardziej surowe karanie sędziów”, a także powstrzymać ich przed kierowaniem kontrowersyjnych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE. „Niektórzy sędziowie podjęli ryzyko i otwarcie postawili się rządowi. Co miesiąc ich przybywa” - pisze „FAZ”.

Sędzia, który otworzył puszkę Pandory

Jak dodaje „puszkę Pandory” otworzył sędzia Paweł Juszczyszyn z Olsztyna, który, powołując się na wyrok TSUE, podał w wątpliwość, czy Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie została powołana w legalny sposób i zażądał dokumentów w tej sprawie. „Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zareagował natychmiast. Juszczyszyn został zawieszony na miesiąc. Po Nowym Roku pojawił się znów w sądzie i pracuje dalej. Aby wyjaśnić sprawę KRS zaprosił na 24 stycznia szefową zajmującej się tym Kancelarii Sejmu” – relacjonuje „FAZ”, dodając, że sędzia zaskarżył też decyzję o jego zawieszeniu, zarzucając ministrowi „skandaliczne naruszenie” niezawisłości sędziowskiej.

Grudniowe protesty w Polsce

Bezkarni hejterzy?

Niemiecka gazeta opisuje również postępowania dyscyplinarne wobec krakowskiego sędziego Waldemara Żurka, a także przewodniczącego stowarzyszenia sędziów Iustitia Krystiana Markiewicza z Katowic, który - jak dodaje „FAZ” - „jest znanym krytykiem polityki PiS”. „To, że w otwartych listach do kolegów skrytykował on (Markiewicz) zmiany w sądownictwie, rząd uznał za «polityczny manifest»” – pisze dziennik.

Gazeta dodaje, że pierwszą kulminacją działań przeciwko Markiewiczowi kilka miesięcy temu były działania grupy hejterów, „której powiązania sięgały bardzo wysokich szczebli w Ministerstwie Sprawiedliwości”. „Zadaniem grupy było oczerniania Markiewicza i innych działaczy Iustitii w mediach tradycyjnych i społecznościowych, także poprzez ujawnianie prywatnych, nawet osobistych informacji” – przypomina gazeta. Dodaje, że choć juz następnego dnia po ujawnieniu działalności grupy do dymisji podał się jeden z wiceministrów sprawiedliwości, Łukasz Piebiak, a jej akcje potępił również premier Mateusz Morawiecki, to „trzeba jeszcze poczekać, czy ten „dymiący pistolet doprowadzi do wyroków skazujących. Jak podsumował w zeszłym tygodniu portal onet.pl, który ujawnił rewelacje, „najbardziej widocznymi następstwami skandalu są na razie przedłużone urlopy zdrowotne”. - czytamy.