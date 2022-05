FAZ: Duda podkreślił prawo Ukrainy do samostanowienia

Relację na temat wystąpienia Andrzeja Dudy w parlamencie Ukrainy „FAZ” zamieszcza na pierwszej stronie poniedziałkowego (23.05.2022) wydania. Gazeta podkreśla, że Duda opowiedział się za rychłym przystąpieniem Ukrainy do UE, nazwał walkę obronną tego kraju „bohaterskim oporem przeciwko barbarzyńskiej agresji” oraz mówił o niepokojących głosach, które naciskają na Kijów, by uległ rosyjskim żądaniom, aby zakończyć wojnę. „FAZ” odnotowuje także słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który mówił o niezniszczalnej „jedności obu narodów”, polskiego i ukraińskiego.

W odrębnym komentarzu na ten temat „FAZ” pisze, że „może się wydawać dziwne, iż prezydent Polski Andrzej Duda podczas wizyty w Kijowie musi podkreślać to, że Ukraina ma prawo do samostanowienia”. „Ale faktycznie także w Niemczech coraz bardziej słychać głosy, które naciskają na Kijów, by wyszedł naprzeciw Putinowi, aby zakończyć tę bezsensowną wojnę. Z każdym tygodniem i z każdym miesiącem, w których w ogniu wystrzałów umierają ludzie, te głosy przybierają na sile. Ciągle mówi się, że Ukraina nie może wygrać tej wojny z przeważającą Rosją” – pisze autor komentarza Alexander Haneke.

Doświadczenie Ukrainy

Dodaje, że każdy, kto naciska na szybki koniec walk, musi też mieć na względzie doświadczenie Ukrainy. „A ono mówi, że porozumienie z Putinem nie przynosi pokoju. Odtworzyłoby ono tylko stan, jaki panował przed ostateczną rosyjską inwazją. Stan, w którym Rosja okupuje ukraińskie terytorium i bezustannie wznieca iskry, by nie pozwolić na schłodzenie tego już wówczas krwawego konfliktu” – pisze dziennikarz „FAZ”.

I ocenia, że nawet jeśli w „porozumieniu pokojowym” państwa takie, jak Niemcy zostaną uznane za gwarantów pokoju, „to dopiero będzie się musiało okazać, czy w razie konieczności wywiążą się z tej obietnicy”. „Bo to oznaczałoby także militarne wystąpienie przeciwko Rosji Putina” – dodaje Haneke.

Także dziennik „Sueddeutsche Zeitung” krótko odnotowuje słowa polskiego prezydenta o tym, że tylko Ukraina ma prawo do określenia swojej przyszłości oraz o niepokojących głosach wzywających Kijów do ustępstw. „Die Welt” podkreśla krótko, że Duda to pierwszy zagraniczny przywódca, który przemawiał w Radzie Najwyższej od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.