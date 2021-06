FAZ: Docenić zasługi wypędzonych dla odbudowy i pojednania

Nowe berlińskie muzeum poświęcone przymusowym migracjom, w tym wypędzeniu Niemców po II wojnie światowej zostanie w poniedziałek (21.06.2021) uroczyście zainaugurowane z udziałem kanclerz Angeli Merkel. Jak wskazuje „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”), musiało jednak minąć aż 20 lat, by Centrum Ucieczka Wypędzenie Pojednanie mogło zostać otwarte. „Zawsze chodziło o to, czy wypędzenie Niemców (i było to także tłem niezliczonych debat personalnych) będzie postawione we właściwym kontekście” – pisze autor komentarza Reinhard Mueller.

„To oczywiście słuszne: każde wydarzenie historyczne, także zresztą zbrodnie Niemców, musi być widziane w kontekście. Chcemy wiedzieć, co zdarzyło się wcześniej i co było potem. To nie jest poszukiwanie zastępczych winowajców albo kozłów ofiarnych. Poszerzone spojrzenie wymaga po prostu zrozumienia, jak coś takiego mogło się wydarzyć. I z tym wiąże się nadzieja, że niektóre z tych rzeczy nie wydarzą się nigdy więcej” – pisze komentator „FAZ”.

„Zbrodniczy charakter”

Jak podkreśla, to, że „wypędzenie Niemców było poprzedzone niemiecką niszczycielską kampanią, w której zamordowano i wypędzono miliony” jest nieodłączną częścią całości. „Każdy musi to wiedzieć. Ale nie zmienia to faktu, że wypędzenia Niemców miały charakter zbrodniczy” – dodaje Mueller. I przypomina, że w ekspertyzie na zlecenie frakcji Zielonych z 1995 roku stwierdzono, iż wypędzenie Niemców sudeckich „w wielu aspektach naruszało prawo międzynarodowe” i „nie ma usprawiedliwienia dla tego tupu działań”.

Nowe muzeum Ucieczka, Wypędzenie, Pojedanie przed uroczystym otwarciem 21.06.2021

Mueller ocenia, że ważne jest, iż tytuł wystawy, która zostanie otwarta, zawiera słowo „pojednanie”. „I zrozumiałe jest, że generalnie przypomina się też o losie innych wypędzonych, innych ‘przymusowych migracjach'. Jednak w ten sposób sprowadzono pamięć o wypędzeniu Niemców do najmniejszego wspólnego mianownika. Jest punktem ciężkości, ale też tylko częścią całości” – czytamy w „FAZ”.

Szczególna tragedia

„Ważne jest, że w centralnym miejscu nie stracono z oczu poczucia tego, co szczególne w tej tragedii narodowej: szczególnej ofiary, jaką ponieśli tylko Niemcy ze wschodu. Rodacy, którzy przy milionowych stratach uciekali przez morze, zamarznięty zalew, w niekończących się pochodach. Niemcy z Wrocławia, Kaliningradu, Szczecina, Gdańska, z Mazur, Prus Zachodnich, Wschodniej Brandenburgii, Czech i Moraw, krajów bałtyckich, Karpat, regionu Dunaju i wielu innych stron ojczystych, którzy później z sukcesem przyczynili się do odbudowy” – pisze komentator „FAZ”.

Muzeum Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie ukazuje przymusowe migracje, przede wszystkim wypędzenia Niemców po II wojnie światowej

„Wcześnie zrezygnowali oni z zemsty i odwetu i poprosili o wybaczenie. Przez długi czas wypędzeni podnosili żądania najpierw powrotu, potem odszkodowania, w końcu uznania wyrządzonego im bezprawia. Przemoc nigdy nie była ich metodą” – podkreśla.

I dodaje, że zasługi wypędzonych dla odbudowy Niemiec, „ale i w wielu przypadkach dla pojednania ze wschodnimi sąsiadami” są „bez precedensu” i stanowią wzór oraz wkład do europejskiej historii. Byłoby dobrze, by wszyscy obywatele i partie doceniły to dziedzictwo, apeluje komentator „FAZ”.