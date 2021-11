„FAS”: SPD nie powinna kierować MSZ

Nowym współprzewodniczącym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) obok Saskii Esken zostanie prawdopodobnie Lars Klingbeil – pisze Konrad Schuller we „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” („FAS”). Ta nominacja zmieni zdaniem autora układ sił we władzach partii, które dotychczas zdominowane były przez lewe skrzydło.

Klingbeil należy do skrzydła pragmatycznego SPD. Nie ma obiekcji wobec Bundeswehry i ma dobre stosunki z kandydatem na kanclerza Olafem Scholzem.

Pragmatyk interesów z Rosją

To jedna strona medalu. Schuller zwraca uwagę, że pragmatyzm Klingbeila dotyczy także Rosji, a dokładniej mówiąc interesów z Rosją. „W SPD są ludzie, którzy podchodzą pragmatycznie do takich interesów nawet wtedy, gdy Władimir Putin prowadzi agresywną wojnę” – pisze autor. Jego zdaniem Klingbeil zabiegał i nadal zabiega o kontakty z takimi towarzyszami.

Lars Klingbeil jest sekretarzem generalnym SPD

Przypomina, że na początku kariery politycznej Klingbeil pracował dla deputowanego do Bundestagu Heino Wiese, który w późniejszym okresie wspierał działalność rosyjskich „baronów stali” i został konsulem honorowym Rosji.

Klingbeil i Wiese spotkali się ponownie w kuratorium niemiecko-rosyjskiej grupy „Young Leaders” finansowanej przez Gazprom i rosyjskie koleje państwowe.

Przyjaciel Schroedera

Co bardziej istotne, Klingbeil utrzymuje kontakt z byłym kanclerzem Gerhardem Schroederem i nazywa go swoim „przyjacielem”. Przez jakiś czas pracował w biurze wyborczym Schroedera. Obaj socjaldemokraci są nadal w bliskim kontakcie, chociaż ze względu na jego zaangażowanie po stronie Nord Stream i Rosnieftu, były kanclerz uważany jest przez wielu towarzyszy partyjnych za skompromitowanego. Klingbeil zapraszał Schroedera na swoje mitingi wyborcze – zarówno w 2017 roku, jak i podczas obecnej kampanii przed wyborami do Bundestagu.

Podobnie jak Schroeder, Klingbeil uważa gazociągi Nord Stream 1 i 2 za projekty przemysłowe służące utrzymaniu niemieckich miejsc pracy, a nie geopolityczną broń Putina w konfrontacji z Ukrainą – czytamy w „FAS”.

Schuller przypomina, że Klingbeil poparł premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuelę Schwesig, gdy krytykowano ją w Bundestagu za obronę Nord Stream 2. Przy okazji autor zastanawia się, czy fakt, że szefem kancelarii Schwesig jest były autor przemówień Schroedera Heiko Geue, jest przypadkiem. „Widoczna staje się materia, która zakłóca spojrzenie na Rosję” – wtrąca dziennikarz „FAS”.

Poczucie winy i pacyfizm

Realistyczne spojrzenie na Rosję zakłóca zdaniem Schullera jeszcze jeden czynnik – połączenie poczucia historycznej winy wobec Rosji i fundamentalnego powojennego pacyfizmu, które jeszcze w czasach dawnej RFN nie pozwalały niemieckiej lewicy na dostrzeżenie prawdziwej istoty Związku Sowieckiego.

Klingbeil jest tutaj poza wszelkim podejrzeniem – stwierdza Schuller. Polityk pochodzi z rodziny żołnierza i opowiada się za uzbrojeniem Bundeswehry w drony, co pokazuje, że ma odwagę.

Saska Esken chce pozostać na stanowisku szefowej partii

„W tym miejscu na scenę wkracza Saskia Esken” – pisze Schuller. Nie należy ona do „putinowskich pragmatyków”, ale jest przedstawicielką pokolenia, które nie chciało przyjąć do wiadomości nuklearnego szantażu ze strony Moskwy. Ten nurt w SPD chce ograniczyć wydatki na zbrojenia i potępia wszystko, co wygląda na obronę przed rosyjską bronią atomową.

„Wygląda na to, że kierownictwo SPD będzie się składać z pragmatyka interesów i idealistki pokoju. Zieloni i FDP nie mogą oddać tej partii ministerstwa spraw zagranicznych” – podsumowuje Konrad Schuller.

Kierownictwo SPD zostanie wybrane na zjeździe partii w grudniu. Esken zapowiedziała, że chce pozostać na stanowisku szefowej partii. Jej dotychczasowy partner w kierownictwie Norbert Walter-Bojans nie będzie kandydował ponownie. Największe szanse na zastąpienie go ma zdaniem „FAS” właśnie Klingbeil.

