„FAS”: mistyczna wiara Niemców, że Rosja może być partnerem

Putin i Merkel o sobie

Putin o frustracji Merkel

"Nie chcę nikogo obrazić, ale to co powiedziała pani Merkel to wyraz frustracji, która od dawna się w niej gromadziła" – mówił Putin o Merkel w czerwcu 2017. Wtedy po spotkaniu z Donaldem Trumpem na szczycie G7 Merkel powiedziała, że "Europejczycy muszą wziąć swój los we własne ręce".