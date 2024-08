Faeser: Organy bezpieczeństwa szczególnie czujne

Przemoc na Bliskim Wschodzie ma również wpływ na Niemcy. Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser dostrzega spiralę przemocy, która „prowadzi do jeszcze bardziej odrażającej nienawiści do Żydów w naszym kraju”.

W związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, niemieckie władze bezpieczeństwa są szczególnie czujne. „Bardzo uważnie obserwujemy, jak ewentualna dalsza eskalacja wpłynie na stan bezpieczeństwa w Niemczech” – powiedziała gazecie „Rheinische Post” minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser.

Ryzyko eskalacji w tym regionie jest wysokie: „Sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna”. Dlatego też niemiecki rząd, wraz z jego międzynarodowymi partnerami, tak zdecydowanie opowiada się za deeskalacją.

Spirala przemocy

„Od chwili ataków terrorystycznych Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku i późniejszej wojny w Strefie Gazy nastąpił drastyczny wzrost liczby przestępstw o podłożu antysemickim. Nasze organy bezpieczeństwa robią wszystko, co w ich mocy, aby przerwać spiralę, która prowadzi od przemocy na Bliskim Wschodzie do jeszcze bardziej odrażającej nienawiści do Żydów w naszym kraju” – podkreśliła Nancy Faeser.

Podejmowane są zdecydowane działania przeciwko kręgom islamistycznym. Minister odniosła się do wydania zakazu działalności Centrum Islamskiego w Hamburgu i jego oddziałów około dwóch tygodni temu, a także do wcześniejszych zakazów działalności organizacji terrorystycznej Hamas i propalestyńskiej sieci Samidoun w Niemczech.

„Organa bezpieczeństwa reagują na bieżące wydarzenia z dużą czujnością i podejmują działania przeciwko antyizraelskim i antysemickim zagrożeniom” – powiedziała Faeser. Była „bardzo wdzięczna krajom związkowym za dalszą ochronę żydowskich i izraelskich instytucji w Niemczech przy użyciu pomocy wzmocnionych sił policyjnych”.

Wzrost liczby przestępstw antysemickich

Po ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael, liczba przestępstw antysemickich w Niemczech gwałtownie wzrosła. Liczba ta pozostaje wysoka, jak wynika z odpowiedzi na pytanie polityk partii Lewica Petry Pau. Federalny Urząd Kryminalny odnotował w Niemczech 715 przestępstw antysemickich w drugim kwartale tego roku, w tym 19 aktów przemocy, w wyniku których siedem osób zostało rannych.

Ich liczba jest o ponad jedną trzecią wyższa niż rok wcześniej. W porównaniu z początkiem roku tendencja jest tylko nieznacznie spadkowa: w okresie od stycznia do końca marca odnotowano 793 przestępstwa, w tym 14 aktów przemocy i siedem obrażeń. Tak wynika z odpowiedzi niemieckiego rządu na pytanie polityk partii Lewica i wiceprzewodniczącej Bundestagu Petry Pau.

„Przestępstwa antysemickie zarejestrowane przez władze pozostają na wysokim poziomie” – powiedziała Petra Pau Niemieckiej Agencji Prasowej.

Posłanka od lat regularnie analizuje dane liczbowe. „Ujawnione przypadki jasno wykazują, że rozprzestrzenianie się antysemickich uprzedzeń często prowadzi do aktywnej przemocy. Czy to na uniwersytecie, w pubie czy w supermarkecie: wrogość może obecnie czaić się wszędzie” – oświadczyła.

Liczby mogą się jeszcze zmienić

Petra Pau ostrzegła, że należy obawiać się dalszego wzrostu takich incydentów w miarę zaostrzania się różnych kryzysów. Liczba antysemickich incydentów i przestępstw gwałtownie wzrosła także w Niemczech po ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Ujawnione dane są czasami mylące i trudne do porównania, ponieważ na przykład centra sprawozdawcze sieci Rias rejestrują je według innych standardów niż policja.

Odpowiedź udzielona Petrze Pau przez niemiecki MSZ odnosi się do oficjalnych statystyk dotyczących przestępstw motywowanych politycznie, przy czym chodzi tu o wstępne dane. Spośród 715 przestępstw antysemickich zarejestrowanych od kwietnia do końca czerwca, 302 z nich to przypadki podżegania do nienawiści.

Spośród wszystkich przestępstw, 298 zaliczono do kategorii „obce ideologie”. Kolejne 256 przestępstw należy do kategorii „prawicowych przestępstw motywowanych politycznie”, wśród nich sa dwa akty przemocy.

Niechlubny przykład Berlina

Środowisku lewicowemu przypisuje się 12 przestępstw z dwoma aktami przemocy. W kategorii „ideologie religijne” znalazło sie 90 przypadków, a „innych” 59 przypadków.

Uwagę niemieckich organów bezpieczeństwa przykuwa Berlin. Zarejestrowano w nim 320 przestępstw z pobudek antysemickich. Władzom udało się zidentyfikować łącznie 580 podejrzanych. Sześć osób zostało tymczasowo zatrzymanych, choć na razie nie wydano jeszcze nakazu aresztowania w żadnej ze spraw.

Sześć osób zostało rannych w wyniku antysemickiej przemocy w Berlinie, a kolejna w

Nadrenii Północnej-Westfalii. Wszystkie osoby odniosły tylko lekkie obrażenia.

