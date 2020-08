Facebook blokuje prawicowo-populistyczny magazyn „Compact”

Według doniesień rozgłośni WDR i NDR, Facebook i Instagram zablokowały strony popularnego w niemieckich środowiskach prawicowo-populistycznych magazynu „Compact”. Od piątku wieczorem treści lub całe strony przestały być dostępne. Rzeczniczka Facebooka potwierdziła dla WDR i NDR to niezapowiedziane działanie. „Zabraniamy organizacjom i osobom prywatnym korzystania z naszych usług, jeśli są one systematycznie wykorzystywane do ataków na ludzi ze względu na pochodzenie, narodowość i płeć. Dlatego usunęliśmy magazyn „Compact” z Facebooka i Instagramu”- powiedziała rzeczniczka.

Magazyn „Compact” jest znany z prawicowych teorii spiskowych. Przyniósł on wiele rozgłosu zaplanowanej na sobotę (29.08.2020) w Berlinie demonstracji przeciwko polityce związanej z pandemią. Blokada strony może być ciosem dla magazynu, gdyż według WDR i NDR, ponad 90 000 osób oceniło lajkami jego populistyczną stronę.

Część „Nowej Prawicy”

Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji klasyfikuje publikacje „Compact” jako część „Nowej Prawicy”, w której skupiają się siły od prawicowo-ekstremistycznych do prawicowo-konserwatywnych. Od marca służby bezpieczeństwa uznały pismo za tzw. przypadek podejrzany.

Facebook powołuje się na swój własny zestaw zasad dotyczących usuwania mowy nienawiści. Mowa tu o blokowaniu stron organizacji, które naruszają ustalone standardy. Facebook od miesięcy znajduje się pod ogromną presją. Liczne firmy na całym świecie ogłosiły, że nie będą się na Facebooku reklamować, jeśli nie podejmie on bardziej konsekwentnych działań przeciwko nienawiści w sieci.

(DPA/jar)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>