F-16 czy MiG-29. Co potrafią myśliwce?

Przy skręcie wciska cię w fotel z wielokrotnością siły przyciągania ziemi. Tylko najwyższa sprawność fizyczna i specjalne spodnie wyciskające krew z nóg pozwalają zachować świadomość. Rzadko się zdarza latać poniżej 900 km/h. – Przyspieszenie zapiera dech w piersiach – mówi o locie myśliwcem były pilot niemieckich sił powietrznych Joachim Vergin.

Można to porównać do jazdy roller coasterem, kolejką górską, ale nie do końca. Siły działające na człowieka w odrzutowcu są często dwa razy większe. A w boju trzeba jeszcze przy tym obsługiwać wiele systemów broni. Walczyć, robić uniki, bronić się. W krytycznej sytuacji jest to sprawa życia i śmierci, często z prędkością dźwięku.

Silnik pod wysokim ciśnieniem

Właśnie toczy się debata, czy spełnić prośby Ukrainy o myśliwce, takie jak F-16 czy MiG-29. Myśliwce odrzutowe zostały po raz pierwszy użyte pod koniec II wojny światowej. Dzięki silnikom odrzutowym latały znacznie szybciej niż używane przedtem samoloty z napędem śmigłowym.

Silnik odrzutowy działa następująco: z przodu jest zasysane powietrze, które jest sprężane i trafia do komory spalania. Tam jest do niego wstrzykiwane paliwo, które się zapala. – To zaś wymusza nadzwyczaj silne wypchnięcie powietrza z silnika – wyjaśnia dr Robert Kluge, ekspert lotniczy z Muzeum Niemieckiego w Monachium. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona siła, która wypycha sprężone powietrze z silnika, generuje skierowaną w przeciwnym kierunku równie wielką siłę, która napędza samolot, zwaną siłą ciągu.

Technika kompromisów

Budując myśliwce, trzeba rozważyć szereg pytań. Czy taki odrzutowiec będzie w większym stopniu niż inne przeznaczony do walki w powietrzu? I czy tymi samolotami też będą myśliwce, które będą potrafiły się bronić? A może ma służyć jedynie do skutecznego zwalczania celów naziemnych?

Odrzutowce MiG-29 w powietrzu

Uwzględnić należy też strategiczne aspekty, jak to, czy samolot powinien być dostosowany do walki powietrznej (a zatem być lekki i zwrotny), czy też mieć duży zasięg (i tym samym duże zbiorniki paliwa)?

MiG-29,o który prosi Ukraina, został wysłany w powietrze w bardzo konkretnym celu: by chronić granice Układu Warszawskiego przed samolotami NATO.

Ten tak zwany myśliwiec przechwytujący, który wszedł do służby w 1983 roku, może bardzo szybko wystartować i dotrzeć do celu. Dzięki swojej konstrukcji MiG-29 jest w walce powietrznej niezwykle zwrotny i może nawet przez krótki czas stać w powietrzu pionowo na własnym strumieniu. Żeby jednak zaoszczędzić na wadze, ilość paliwa, którą mógł zabrać ten odrzutowiec, pozwalała początkowo jedynie na loty krótkiego zasięgu.

F-16: Multitalent z taśmy montażowej

Jednak większość nowoczesnych myśliwców łączy w sobie wiele możliwości. Według Houbena bardziej ekonomiczna jest budowa tak zwanych myśliwców wielozadaniowych, ponieważ można je wyrabiać w dużej liczbie na jednej serii produkcyjnej.

Takim masowo produkowanym multitalentem jest F-16. Został zaprojektowany w latach 70. ubiegłego wieku w USA jako tani myśliwiec wielozadaniowy z myślą o sprzedawaniu go krajom partnerskim. Wśród pozostających na całym świecie na służbie myśliwców najwięcej jest właśnie F-16.

Myśliwce F-16 południowokoreańskich sił powietrznych

Wyprodukowane 20 lat temu F-16 są - zdaniem Houbena - prawdopodobnie na tym samym poziomie, co rosyjskie myśliwce sprzed trzech do pięciu lat. Wynika to między innymi i z tego, że w latach 90. rozwój technologii myśliwców w Rosji się opóźnił, co spowodowało emigrację wielu utalentowanych ludzi, którzy się tym zajmowali.

Bardziej system uzbrojenia niż broń

Oprócz technologii budowy myśliwca, kluczowe jest jego uzbrojenie. – Bez tego myśliwiec jest tylko opakowaniem, jak wóz strażacki bez drabiny obrotowej – podkreśla Robert Kluge z Muzeum Niemieckiego. Podobnie jak inni eksperci, uważa, że jeśli myśliwce zostaną dostarczone Ukrainie, to na pewno razem z nowoczesnym uzbrojeniem.

Ukraina mogłaby wtedy wykorzystać te myśliwce do zabezpieczenia własnej przestrzeni powietrznej. W odróżnieniu bowiem od rakiet obrony powietrznej, na przykład odpalanych przez naziemne systemy obrony powietrznej, odrzutowce są bardzo mobilne i mogą chronić duży obszar, a dzięki nowoczesnym rakietom powietrze-powietrze niszczyć także pociski manewrujące w locie.

Zdaniem Leonharda Houbena jest nieprawdopodobne, żeby mogło dojść do bitew powietrznych między rosyjskimi i ukraińskimi odrzutowcami jak w hollywoodzkich filmach. Dzisiaj myśliwce zwalczyłyby się wzajemnie przede wszystkim za pomocą rakiet, znajdując się poza polem widzenia przeciwnika.

Podobnie jak w wypadku starcia czołgów zazwyczaj obowiązuje reguła, że wygrywa ten, kto pierwszy wystrzeli i trafi. Nowoczesne rakiety powietrze-powietrze po odpaleniu skradają się najpierw do celu i dopiero na krótko przed uderzeniem aktywują swój łatwo wykrywalny radar. Wtedy na unik często jest już za późno. Zwykle ma to niewiele wspólnego z dzikimi manewrami, ogniem z karabinów maszynowych i Hollywood.

Szkolenie pilotów trwa lata

Niemniej jednak pilot myśliwca musi być również w stanie zaangażować się w walkę bezpośrednią, jeśli wszystkie rakiety zostaną wystrzelone. Dlatego też musi potrafić wykonywać wiele zadań jednocześnie – i to w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu nie da się wyszkolić pilotów z dnia na dzień. Nauka obsługi niemieckiego eurofightera trwa pięć do sześciu lat i kosztuje pięć milionów euro na jednego pilota.

– Podczas mojego pierwszego samodzielnego lotu odrzutowcem zawiódł silnik – opowiada były pilot Joachim Vergin. Chociaż się bał, dzięki „drylowi i ćwiczeniu” wiedział dokładnie, co robić, zachował spokój i bezpiecznie wylądował.

Jednak piloci uczą się często latać tylko jednym typem myśliwca. Zmiana samolotu na inny typ jest kosztowna. Kiedy Vergin przesiadł się z myśliwca Phantom na Tornado, szkolenie trwało siedem miesięcy.

Tu wszyscy eksperci widzą wielkie wyzwanie dla ukraińskich pilotów. Wszystkie instrukcje w NATO są napisane po angielsku, napisy na wszystkich przyciskach w myśliwcach NATO są także w tym języku. Ponadto wszystkie wskazania są w stopach i milach. Piloci na obszarze posowieckim posługują się wskazaniami metrycznymi.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>