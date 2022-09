Exodus Rosjan. Setki tysięcy opuszczają swój kraj

Jak podaje Rosyjski Urząd Statystyczny Rosstat, w pierwszym półroczu z Rosji wyjechało 419 tysięcy osób. To ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku – podała we wtorek (06.09.2022) agencja informacyjna RBC. To pierwszy przypadek w historii najnowszej Rosji, gdy więcej osób wyemigrowało niż imigrowało (322 tys.).

Rosstat nie podał jednak narodowości migrantów. Rosja tradycyjnie jest krajem imigracji obywateli innych byłych republik sowieckich. Ale w tym roku ruch migracyjny skierował się w drugą stronę i do byłych republik wyjechało 369 tys., gdy do Rosji wjechało tylko 295 tys. osób. Prawie 80 tysięcy wybrało Ukrainę jako kraj docelowy.

Inwazja rosyjska na Ukrainę doprowadziła nie tylko do wzmożonego ruchu uchodźczego w tym kraju, lecz także do fali emigracji w samej Rosji.

Na emigrację udali się nie tylko przeciwnicy polityczni, ale również wielu młodych specjalistów wyemigrowało do krajów zachodnich w poszukiwaniu lepszych możliwości zatrudnienia, po tym jak wiele zachodnich firm wycofało się z Rosji.

Rosyjskie diaspory za granicą

Ze względu na stosunkowo proste warunki wjazdu w Armenii i Gruzji powstały od tego czasu większe skupiska Rosjan. Według DW tylko do Gruzji wyemigrowało 40 tysięcy. W sumie w pierwszym półroczu 2022 populacja Rosji zmniejszyła się o 480 tysięcy osób. Także z powodu naturalnego spadku liczby ludności.

Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę Kreml masowo nasila represje. Za rozpowszechnianie „fałszywych informacji” o rosyjskim wojsku i określanie inwazji na Ukrainę mianem wojny, grozi w Rosji kara więzienia do 15 lat. W poniedziałek (05.09.2022) odebrano licencję ostatniej dużej niezależnej gazecie.

Stosunkowo niedawno prezydent Rosji Władimir Putin zatwierdził nową doktrynę polityki zagranicznej opartą na koncepcji „rosyjskiego świata”. Rosja powinna „chronić, zachowywać i promować tradycje i ideały rosyjskiego świata” – wynika z 31-stronicowgo dokumentu.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>