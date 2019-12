Exit poll: wysokie zwycięstwo torysów w Wielkiej Brytanii

Przygotowana na zlecenie brytyjskich nadawców prognoza sugeruje, że Partia Konserwatywna wprowadzi do nowego parlamentu 368 posłów (46 proc. głosów w skali kraju), znacząco wyprzedzając opozycyjną Partię Pracy (191 mandatów, 32 proc.). Na trzecim miejscu znajdzie się Szkocka Partia Narodowa, która triumfowała aż w 55 z 59 okręgów wyborczych w Szkocji, wyprzedzając pro-europejskich Liberalnych Demokratów z zaledwie 13 posłami.



Prognoza przygotowana na zlecenie brytyjskich nadawców sugeruje, że torysi uzyskają samodzielną większość aż 86 mandatów, co jest najlepszym wynikiem od 1987 roku, kiedy na czele ugrupowania stała Margaret Thatcher. To także pierwszy przypadek w historii, kiedy partia rządząca poprawiła swój wynik w trzech kolejnych wyborach.



"Dziękuję wszystkim w naszym wspaniałym kraju, którzy głosowali, byli wolontariuszami i startowali jako kandydaci. Żyjemy w najwspanialszej demokracji na świecie" - napisał na Twitterze premier Boris Johnson.

Czwartkowy wynik stanowi potężne wzmocnienie pozycji szefa rządu, który prowadził niemal prezydencką kampanię, podkreślając, że za sprawą większości byłby w stanie przełamać trwający od trzech i pół roku impas polityczny towarzyszący wyjściu kraju z Unii Europejskiej.

Jeśli exit poll znajdzie odzwierciedlenie w oficjalnych wynikach, Wielka Brytania niemal na pewno opuści Unię Europejską na początku 2020 roku. Rząd w Londynie będzie chciał także jak najszybciej rozpocząć negocjacje ws. przyszłego porozumienia handlowego ze Wspólnotą z nadzieją, że nie będzie konieczne przedłużenie okresu przejściowego, który wstępnie potrwa do końca 2020 roku. Taki scenariusz był jednak określany przez ekspertów jako nierealistyczny.

Sondaż wskazał także bliskie rekordowemu poparcie dla Szkockiej Partii Narodowej, która wygrała niemal wszystkie dostępne mandaty w Szkocji. Pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon sugerowała już wcześniej, że jej ugrupowanie będzie traktować wybory jako sprawdzian poparcia dla organizacji ponownego referendum ws. odłączenia Szkocji od Zjednoczonego Królestwa w obliczu spodziewanego brexitu. Ostatnie sondaże sugerują, że poparcie dla niepodległości jest bliskie 50 proc.

Laburzyści w tarapatach

Jednocześnie przedstawione wyniki zwiastują poważne tarapaty dla lidera opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna, który poprowadził ugrupowanie do najgorszego wyniku od lat 30. XX wieku. Według exit poll laburzyści straciliby aż 52 posłów w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniej kadencji, wprowadzając ledwie 191 deputowanych.

Gorszy od oczekiwań wynik osiągnęli także pro-europejscy Liberalni Demokraci, którzy liczyli w kampanii wyborczej na skapitalizowanie poparcia dla pozostania kraju w Unii Europejskiej i opowiadali się za całkowitym wycofaniem z procesu brexitu, bez przeprowadzania ponownego referendum. Wstępne wyniki sondażu sugerują jednak, że takie podejście zostało jednoznacznie odrzucone przez wyborców, a ugrupowanie wręcz straci mandaty w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniej kadencji.



Szczegółowe wyniki będą spływały przez całą noc z czwartku na piątek.