Eurowybory. Jak UE wpływa na nasze życie

Bez problemu podróżować, pracować lub telefonować ponad granicami państw: to możliwe w ramach Unii Europejskiej, której nowy parlament zostanie wybrany za nieco ponad dwa tygodnie. Niektóre korzyści z członkostwa w UE stają się widoczne dopiero wtedy, gdy ponownie znikną - jak w przypadku brexitu, wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w 2020 r. Oprócz głównych kwestii politycznych i gospodarczych, UE ma również bezpośredni wpływ na życie obywateli w wielu obszarach.

Podróże: Jeśli chcesz podróżować po 27 krajach UE, nie potrzebujesz paszportu. Wystarczy ważny dowód osobisty. Można go również używać do podróżowania do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Zazwyczaj dokumentu tożsamości nie trzeba okazywać na granicy. Podróż samochodem przez granice wewnętrzne UE? Nie ma problemu, ponieważ krajowe prawo jazdy jest automatycznie uznawane.

Aby podróżować po UE nie trzeba już paszportu Zdjęcie: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Połączenia telefoniczne: Jeśli chcesz korzystać z telefonu komórkowego na wakacjach, w podróży służbowej lub podczas semestru za granicą, płacisz taką samą cenę w innych krajach UE, jak w kraju. Roaming po cenach krajowych obejmuje połączenia, wiadomości tekstowe i usługi transmisji danych. Dotyczy to również odwrotnej sytuacji: jeśli matka z Niemiec dzwoni do swojej córki na przykład na wakacjach we Włoszech, nie musi spodziewać się dodatkowych kosztów.

Praca: Tak zwany swobodny przepływ pracowników daje obywatelom UE prawo do swobodnego wyboru miejsca pracy w UE. Pozwolenie na pracę nie jest wymagane.

Nauka: Szkoły wyższe w UE muszą dawać zarówno miejscowym, jak i przyszłym studentom z innych krajów UE takie same szanse na przyjęcie. Chociaż wymagania dotyczące przyjęcia różnią się znacznie w zależności od uczelni, inna narodowość UE nie może być powodem odrzucenia. Międzynarodowe programy wymiany, takie jak Erasmus+, umożliwiają uczniom, studentom i stażystom zdobycie doświadczenia za granicą.

Osiedlanie: Obywatele UE mogą osiedlić się w dowolnym kraju UE. Dotyczy to nie tylko osób, które chcą tam pracować lub studiować, ale także osób, które chcą tam przejść na emeryturę. Brexit położył jednak kres swobodzie przemieszczania się między UE a Wielką Brytanią w dniu 31 grudnia 2020 roku. Od tego czasu należy z wyprzedzeniem ubiegać się o wizy, aby móc mieszkać, studiować i pracować w Wielkiej Brytanii.

Wraz z brexitem zniknęło wiele swobód Zdjęcie: Christian Ohde/picture alliance

Płatności: Szybka wymiana pieniędzy przed podróżą i wysokie opłaty? W UE to już historia. Obecnie można oficjalnie płacić euro w 20 z 27 państw członkowskich.

Zakupy: Konsumenci są chronieni przez Prawo gwarancyjne obowiązujące w całej UE. Oznacza to, że wadliwy produkt musi zostać naprawiony, wymieniony lub jego cena przynajmniej częściowo zwrócona. Kupujący mają prawo do dwuletniej bezpłatnej gwarancji i 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy. Dotyczy to zarówno zakupów w sklepie, jak i online.

Zdrowie: Choroba na wakacjach? Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego oznacza, że pilna opieka zdrowotna może być świadczona w innych krajach UE na takich samych warunkach i za taką samą cenę jak w kraju pochodzenia ubezpieczonego.

20 lat Polski w UE: Polki w Berlinie wspominają wejście To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

