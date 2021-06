Europol: Setki aresztowań po wielkiej międzynarodowej akcji

Międzynarodowi śledczy z 16 państw aresztowali ponad 800 podejrzanych w ponad 100 krajach, w tym ponad 70 w Niemczech, podczas akcji przeciwko zorganizowanej przestępczości. Była to jedna z największych dotychczasowych operacji policyjnych – jak ogłosił we wtorek (08.06.2021) Europol podczas konferencji w Hadze. Łącznie przeszukano ponad 700 domów, skonfiskowano tony narkotyków i duże ilości gotówki, biżuterii oraz broni.

„Jedna z najbardziej wyrafinowanych akcji”

Wicedyrektor Europolu Jean-Philippe Lecouffe poinformował, że skonfiskowano ponad osiem ton kokainy w ponad 700 nalotach w Europie, Nowej Zelandii, Australii i USA. Dochodzenia oparte na inwigilacji zaszyfrowanych telefonów uratowały życie około stu osobom – dodał Calvin Shivers z amerykańskiej policji federalnej FBI.

Akcja policji w Australii

„Była to jedna z największych i najbardziej wyrafinowanych akcji w historii” – powiedział wiceszef Europolu Jean-Philippe Lecouffe podczas konferencji w Hadze. Operacja „Tarcza trojańska” została przeprowadzona wspólnie przez amerykańskie FBI oraz FDA, policje szwedzką i holenderską, a koordynowana była przez Europol. Zaangażowano śledczych z 16 krajów, w tym z Niemiec.

Śledczy podsłuchiwali rozmowy telefoniczne i inne kanały komunikacyjne gangów przez ponad półtora roku. Przefiltrowano ponad 27 milionów wiadomości.

Uderzenie w przestępców było udane, ponieważ tajni agenci przemycili specjalnie przygotowane telefony do ponad 300 gangów. Zaszyfrowane aparaty były – według Europolu – podłączone do sieci telekomunikacyjnej utworzonej przez FBI. Inwigilacją objęto włoską mafię, gangi motocyklowe oraz międzynarodowe syndykaty narkotykowe. Ich członkowie prowadzili transakcje narkotykowe i prali brudne pieniądze, a nawet planowali zabójstwa za pośrednictwem platformy AN0M. Urządzenia w tym systemie nie mają funkcji poczty, telefonu ani GPS i mogą wysyłać wiadomości tylko do innych telefonów komórkowych AN0M.

Europol: konferencja w Hadze ws. akcji przeciwko przestępczości zorganizowanej

Kilkadziesiąt aresztowanych w samych Niemczech

Prokuratura we Frankfurcie nad Menem i Federalny Urząd Kryminalny (BKA) ogłosiły we wtorek wraz z innymi zaangażowanymi w operację instytucjami, że w samych Niemczech, koncentrując się na Hesji, policja przeszukała w poniedziałek ponad 150 mieszkań, magazynów i lokali użytkowych oraz aresztowano ponad 70 osób.

Działania przeciwko przestępczości narkotykowej w całym kraju rozpoczęto w poniedziałek, 7 czerwca, przeprowadzając obławę na ponad sto mieszkań, magazynów i lokali użytkowych w całym kraju.

